María Corina Machado agradece a Trump por abrir "compuerta a la libertad" de Venezuela

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció el jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por abrir la "compuerta a la libertad" de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro en enero.

Machado ofreció este jueves su primera rueda de prensa luego de su regreso a Venezuela el domingo, al cabo de 10 meses en el exilio.

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"Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque gracias a su visión y a su coraje y a su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad", dijo Machado.

La dirigente afirmó además que ha "regresado a movilizar a la sociedad" de cara a unas nuevas elecciones presidenciales.



María Corina Machado. Foto: EFE.

"Después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027", agregó.

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Poco antes, la presidenta interina Delcy Rodríguez había asegurado que Venezuela realizará elecciones limpias, aunque sin indicar una fecha.

"Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró Rodríguez este jueves.

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La oposición venezolana denunció como fraudulentas las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó como mandatario reelecto.