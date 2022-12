Estamos seguros de que hay fraude: candidato opositor a Vicepresidencia de Bolivia

Los resultados electorales parciales en Bolivia están a punto de confirmar este martes la victoria del presidente Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones, pero la oposición denuncia un fraude y protesta en las calles, mientras los observadores internacionales cuestionan esta ventaja repentina del jefe del Estado.

No deje de leer: Se registran protestas en Bolivia por resultados electorales

Publicidad

Después de una jornada violenta este lunes, en la que manifestantes quemaron urnas y sedes electorales, la oposición, sindicatos, organizaciones empresariales y ciudadanos prepararon nuevas protestas para este martes.

A propósito, Mañanas BLU habló con Gustavo Pedraza, candidato opositor a la Vicepresidencia de Bolivia, quien aseguró que están seguros de que hay un “fraude consolidado” en las elecciones presidenciales de ese país.

“Nosotros estamos seguros de que aquí hay un fraude consolidado y por eso no hemos reconocido los datos del conteo rápido. Evo Morales dijo el domingo que no iba a haber segunda vuelta, que él ganaría en primera. Se ha consolidado porque pasó la orden, seguramente, al Tribunal Electoral, que no es independiente en Bolivia, depende del Gobierno”, dijo.

Explicó, además, que las movilizaciones en las calles comenzaron cuando las autoridades electorales, sin explicación alguna, reanudaron el lunes por la noche el recuento de votos interrumpido el día anterior.

Publicidad

Y el recuento rápido de actas (TREP) dio sorpresivamente a Evo Morales un 46,87% de los votos y a su rival, Carlos Mesa, el 36,73%, una vez escrutado el 95,30% de los sufragios.

Así las cosas, Morales, en el poder desde 2006, está a punto de evitar una segunda vuelta y ser reelegido.

Publicidad

Según la Constitución boliviana, el ganador en primera vuelta debe obtener el 50% más uno de los votos válidos o al menos 40% de los sufragios, con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

¿Hay fraude?

El candidato opositor Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia de 2003 a 2005, denunció un "fraude" y anunció que no reconocería los últimos resultados provisionales.

Publicidad

"No vamos a reconocer esos resultados que son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa y que está colocando a la sociedad boliviana en una situación de tensión innecesaria", declaró Mesa el lunes en la noche.

Mesa, historiador y periodista de 66 años, llamó a una "movilización ciudadana" hasta que se difunda el resultado definitivo.

Publicidad

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, responsabilizó a Mesa por los disturbios. "No corresponde convocar a la violencia y la confrontación, esa no es una actitud democrática", señaló.

Estados Unidos expresó su preocupación y llamó a restablecer la "credibilidad y la transparencia" del proceso electoral en Bolivia, una línea a la que se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia.

Morales, que cumplirá 60 años el sábado, dijo que confiaba en la votación de las zonas rurales para evitar la segunda vuelta.

Su decisión de volver a postularse es mal vista por un segmento de la población y fuertemente criticada por la oposición, que creen que su victoria conducirá Bolivia hacia una autocracia.

Publicidad

*Escuche aquí la entrevista completa en Mañanas BLU:

Publicidad



Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.