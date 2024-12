Esto es lo que se sabe del autor del ataque en Magdeburgo

El hombre de 67 años fue detenido por la policía bajo la sospecha de ser el autor de la difusión de un video en el que amenazaba con apuñalar a gente de aspecto "árabe" en el mercadillo de Navidad de Bremerhaven.

La policía dijo que tras la difusión del video, a través de la plataforma TikTok, había ubicado rápidamente a su presunto autor y que ya no hay peligro para la población.

El hombre había amenazado con apuñalar el 25 de diciembre a todo el que tuviera aspecto árabe. "A todos. Llevaré un cuchillo conmigo. No es una broma", decía en la grabación.

Tras el atentado de Magdeburgo , en el que murieron atropelladas al menos cinco personas y 200 resultaron heridas, la seguridad en los mercadillos navideños es una prioridad de las autoridades alemanas.

Presidente alemán llama a no quedar paralizados por el miedo tras atentado de Magdeburgo

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó en su tradicional discurso navideño a los ciudadanos a no quedar paralizados por el miedo tras el atentado del viernes pasado contra un mercadillo navideño en el este del país, que se cobró la vida de cinco personas y dejó 200 heridos.

"A muchos estas Navidades les pesa el corazón. Muchos están conmocionados, se sentirán inseguros, quizá tendrán miedo. Todas estas emociones son comprensibles. Pero no nos deben dominar, y no nos deben paralizar", afirmó.

"No lo permitamos. El odio y la violencia no deben tener la última palabra. No nos dejemos dividir", continuó e instó a los ciudadanos a mantener la unidad, puesto que preservar la cohesión cuando esto es necesario es una de las características definitorias de Alemania, según dijo.