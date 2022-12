Expectativa por asistencia de Maduro a Cumbre Iberoamericana en Colombia

La presencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en la reunión presidencial de la XXV Cumbre Iberoamericana este sábado en Colombia, en momentos en que su país atraviesa por una fuerte crisis política, ha generado gran expectativa entre los dignatarios asistentes a la reunión.



Prevista para las primeras horas de la mañana, la llegada de Maduro a la ciudad de Cartagena fue confirmada la víspera por los organizadores, que hasta entonces esperaban que Caracas estuviera representada en la reunión por un viceministro de Relaciones Exteriores.



Hecho a último minuto y disimuladamente, el anuncio fue bien recibido por los cancilleres que se reunieron el viernes en el primer día de la cita iberoamericana para debatir sobre juventud, emprendimiento y educación, temas centrales del encuentro.



Representantes de varios países, entre ellos Argentina, Guatemala y la misma Colombia, celebraron la presencia de Maduro para que los mandatarios puedan debatir directamente con él la situación de Venezuela, donde la tensión entre gobierno y oposición aumenta día a día.



El mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo el viernes al llegar a Cartagena que ve "con mucho optimismo esta cumbre", entre otras cosas porque se va a dar la oportunidad de tratar "los temas del vecino país, Venezuela".



Kuczynski había anunciado que aprovecharía la reunión para insistir en la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de Maduro y para pedir a los países de la región desplegar "un operativo de ayuda humanitaria a Venezuela", ante la escasez de alimentos y medicinas.



La Carta Democrática faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración del orden institucional en un país miembro y, de aprobarse, podría acarrear sanciones contra la nación caribeña.



Aunque no hay seguridad de que los países asistentes emitan un comunicado sobre el caso de Venezuela como resultado de la cumbre, sí se anunció una resolución para respaldar la busca de la paz en Colombia, presentada por México, España y Chile y a la que podrán adherirse todos los demás.



El rey Felipe VI fue uno de los que expresó su "deseo de que muy pronto se alcance la paz" en Colombia y dijo al presidente Juan Manuel Santos que en ese "empeño puede contar siempre con el apoyo de España".



Anfitrión y flamante Premio Nobel de la Paz, Santos está recibiendo el esperado espaldarazo de la comunidad internacional por buscar acabar con el conflicto armado interno de más de medio siglo a través de los procesos de negociación con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista).



Muchos asistentes pensaban que celebrarían con Santos la concreción de la paz con las FARC, pero como el acuerdo negociado con la guerrilla fue rechazado en un plebiscito a comienzos de octubre han tenido más bien que darle nuevos alientos.



Así, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a su par colombiano por su "empeño inquebrantable por impulsar la paz".



"Ante escenarios adversos, como lo que resultó en el plebiscito, lo más fácil sería claudicar y creo que él tiene un empeño muy firme, muy decidido" en lograr la paz para Colombia, dijo.



Estos mensajes llegan después de que el jueves se viera aplazada la instalación en Ecuador de la mesa de diálogos con el ELN por decisión de Santos, quien exige que esa guerrilla libere al excongresista secuestrado Odín Sánchez antes de sentarse a negociar.



Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales, que ha dejado más de 260.000 muertos y 6,9 millones de desplazados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Comenzaron los trabajos para remover el derrumbe de tierra que afecta movilidad en la vía entre Bucaramanga y la zona del Magdalena Medio.



-El Consejo Nacional Electoral suspendió las elecciones atípicas que se realizarían en el municipio de Plato, Magdalena, por considerar que hubo imprecisiones en la convocatoria realizada por la Gobernación que podrían generar la posibilidad de alteración del orden público.



-El Distrito entregará cerca de 9.000 millones de pesos a 200 familias en proceso de reasentamiento.



-Detuvieron a un hondureño con petición de extradición de Estados Unidos por estar vinculado con el llamado cartel de los soles del narcotráfico con el que están vinculados los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.



-Habrá presencia de los futbolistas colombianos en las ligas del mundo. En España jugaría James Rodríguez, en Francia Falcao García y en Italia, Juan Guillermo Cuadrado.



-Seis personas se encuentran desaparecidas después de que un barco pesquero chino chocara con un buque petrolero griego cerca de la costa de una provincia oriental china.



-Al menos diez civiles murieron en Yemen, en ataques aéreos de la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita.



-El exsecretario general del Partido Socialista español Pedro Sánchez anunció hoy que renuncia como diputado al Congreso para no sumarse esta tarde a la abstención de su grupo parlamentario que permitirá investir al conservador Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.