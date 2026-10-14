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Blu Radio  / Mundo  / Extraditarán de Ecuador a EE.UU. a dos investigados por crimen del candidato Fernando Villavicencio

Extraditarán de Ecuador a EE.UU. a dos investigados por crimen del candidato Fernando Villavicencio

El anuncio se produce después de que el pasado 1 de octubre la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) concediera la extradición de ambos ciudadanos.

Fernando Villavicencio.
Fernando Villavicencio.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció este miércoles que el próximo 29 de octubre serán extraditados a Estados Unidos el empresario Daniel Salcedo, investigado como presunto autor intelectual del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y Ronald Herrera, expolicía y testigo protegido del caso.

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"Que quede claro: nadie está por encima de la ley, nadie es intocable y nadie podrá esconderse para siempre de la justicia. A todos les llega su hora", señaló Reimberg en su cuenta de X.

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"En el Ecuador, la impunidad se terminó. ¡Vamos hasta el final!", agregó.

El anuncio se produce después de que el pasado 1 de octubre la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) concediera la extradición de ambos ciudadanos, quienes previamente habían aceptado ser entregados a las autoridades estadounidenses en septiembre.

Ambos estaban recluidos en la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad de Ecuador.

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Salcedo, sentenciado por otros casos de corrupción en Ecuador, es uno de los imputados por la Fiscalía del país andino por la supuesta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros por sicarios colombianos, a la salida de un mitin en Quito en 2023, cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias que terminó ganando Noboa.

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Además, es requerido por el tribunal del distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas, posesión de armas para el narcotráfico, asociación ilícita para el narcotráfico, uso de armas, asociación ilícita para lavado de activos y lavado de activos.

Por su parte, el expolicía, que también aceptó ser extraditado a Estados Unidos, declaró que vigilaba y seguía a Villavicencio antes de ser asesinado por un supuesto pedido de José Serrano, el exministro correísta recientemente deportado desde EE.UU., en coordinación con Salcedo.

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En ese caso también están procesados el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán, quien según el Gobierno ecuatoriano será deportado a Ecuador próximamente, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

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