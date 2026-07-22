Fallece reconocida actriz en accidente de tránsito: salió en Godzilla vs. Kong

La industria del cine vive un momento difícil tras confirmarse la muerte de una joven actriz que logró abrirse camino en Hollywood gracias a su participación en grandes producciones.

Kaylee Hottle, actriz estadounidense de 18 años que apareció en Godzilla vs. Kong, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito. De acuerdo con lo revelado por la oficina del sheriff del condado de Frederick, el vehículo en el que se movilizaba la joven se salió de una carretera de dos carriles y terminó impactando contra una alcantarilla.

Según las primeras investigaciones, el exceso de velocidad sería uno de los principales factores que habrían provocado el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que falleció Kaylee Hottle?

El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del martes 21 de julio, cuando la actriz viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995, que era conducido por un joven de 19 años. Tras el impacto, Hottle fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida.

Por su parte, el conductor sufrió lesiones catalogadas como leves, mientras que el otro ocupante del vehículo decidió no recibir atención médica. Ahora, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente.

Kaylee Hottle en Godzilla vs Kong Captura

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¿Quién era Kaylee Hottle y cuál fue su paso por Hollywood?

La joven debutó en la gran pantalla interpretando a Jia, una niña sorda que mantenía un vínculo especial con King Kong en Godzilla vs. Kong (2021). Su actuación recibió elogios y le permitió regresar para interpretar el mismo personaje en Godzilla x Kong: The New Empire.

Además de su trabajo en Hollywood, también apareció en un capítulo de la serie Magnum P.I. y, en 2024, fue nominada a los premios Saturn en la categoría de Mejor Interpretación de un Actor Joven.

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Por su parte, su padre, Joshua Hottle, fue quien comunicó el lamentable suceso mediante un mensaje en lengua de señas estadounidense publicado en redes sociales. Tras conocerse la noticia, la Escuela para Sordos de Texas, donde la joven actriz cursaba su último año, expresó su pesar y pidió respeto para la familia durante este difícil momento.

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