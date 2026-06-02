Familia abrió el ataúd de su padre en una funeraria: lo que encontraron los tomó por sorpresa

Una ceremonia para darle el último adiós a un hombre terminó con una experiencia que la familia de José Daniel Díaz jamás olvidará. Resulta que durante el velorio de quien era conocido como 'Danielito', sus hijos afirman haber descubierto que el cuerpo no correspondía al de su padre.

El hecho ocurrió en una funeraria de Manhattan, en Nueva York, y ha provocado indignación, incertidumbre y nuevas preguntas sobre el manejo de restos humanos por parte de la empresa encargada de los servicios funerarios.

Familia abre ataúd y encuentra a un desconocido

José Daniel Díaz Felipe falleció a la edad de 84 años. Sus familiares acudieron a la funeraria para darle el último adiós; sin embargo, la ceremonia tomó un rumbo inesperado cuando decidieron acercarse al féretro.



Según relató José Luis Díaz, hijo del difunto, la diferencia física entre su padre y la persona que encontraron era evidente. Mientras José Daniel era calvo y de baja estatura, el hombre que se encontraba en el ataúd tenía cabello y una complexión distinta.

Ataúd Foto: AFP, referencia

La familia asegura que inicialmente intentaron convencerlos de que sí se trataba de su ser querido, situación que despertó aún más su desconcierto. Desde ese momento surgieron las dudas sobre el paradero de los restos de 'Danielito'.

No saben dónde está el cuerpo de José Daniel Díaz

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La situación se complicó cuando, de acuerdo con los familiares, empleados de la funeraria les informaron que durante la misma semana habían recibido a otra persona con un nombre similar.

Luego de ello, la funeraria les comunicó que los restos de José Daniel fueron cremados y trasladados a una sede ubicada en el Bronx, Nueva York. Sin embargo, esa explicación aumentó las dudas de la familia.

Los allegados afirman que actualmente no tienen certeza de que las cenizas entregadas correspondan realmente a José Daniel Díaz. Por ello solicitaron pruebas de ADN para verificar la identidad de los restos, lo que ha despertado la preocupación de que otra familia esté atravesando una situación similar.

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Funeraria ya tenía denuncias por manejo de restos humanos

El caso ha puesto de nuevo bajo la lupa a la funeraria involucrada. Medios locales recuerdan que esta ya ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de restos humanos y la prestación de servicios funerarios.

Según los reportes, autoridades de Nueva York recibieron decenas de quejas por situaciones que incluían problemas con la entrega de cenizas, información sobre tarifas y procedimientos relacionados con personas fallecidas.

De hecho, en el año 2004, la compañía alcanzó un acuerdo con las autoridades y aceptó realizar pagos millonarios para resolver reclamaciones. Ahora, la denuncia de la familia Díaz vuelve a generar interrogantes sobre los protocolos utilizados por la funeraria.