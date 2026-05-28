En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Colombiano muerto en ICE
Ricardo Roa
Elecciones presidenciales
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fatal choque entre bus y camión deja 13 muertos y varios heridos

Fatal choque entre bus y camión deja 13 muertos y varios heridos

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles fallas en los controles de seguridad vial.

Fatal accidente entre minibús y un camión deja 13 muertos y tres heridos
Autoridades investigan las causas del accidente.
Foto: Captura de redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Un minibús que viajaba con sobrecupo chocó este jueves contra un camión, lo que causó la muerte de 13 personas y dejó tres heridos, informaron las autoridades.

Vea también:

Murió El Dizzy
Mundo

Murió famoso reguetonero en trágico accidente de tránsito en Miami

La minivan, cuya capacidad era de nueve pasajeros pero llevaba 16, impactó contra la parte trasera de un tráiler en una autopista de la provincia de Henan, en el centro de China, a las 02H40 locales (18H40 GMT del miércoles), reportó en redes sociales la oficina de gestión del tráfico del Ministerio de Seguridad Pública.

El vehículo iba por la autopista G40 en la ciudad de Nanyang cuando "colisionó por detrás contra un camión semirremolque que circulaba delante de él", precisó la dependencia en la plataforma Weibo.

El ministerio afirmó que "concedía gran importancia" al incidente y "envió de inmediato un grupo de trabajo a Nanyang, liderado por un funcionario de la oficina de gestión del tráfico, para dirigir la investigación y las tareas de gestión".

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en China debido a normas de seguridad laxas y a la conducción imprudente generalizada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

China

Accidente de tránsito

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad