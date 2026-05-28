Fatal choque entre bus y camión deja 13 muertos y varios heridos

Un minibús que viajaba con sobrecupo chocó este jueves contra un camión, lo que causó la muerte de 13 personas y dejó tres heridos, informaron las autoridades.
La minivan, cuya capacidad era de nueve pasajeros pero llevaba 16, impactó contra la parte trasera de un tráiler en una autopista de la provincia de Henan, en el centro de China, a las 02H40 locales (18H40 GMT del miércoles), reportó en redes sociales la oficina de gestión del tráfico del Ministerio de Seguridad Pública.
5月28日凌晨2时40分左右，G40沪陕高速河南省南阳市桐柏毛集段K991+800处，一辆车牌号为鄂F8A7L8的大通客车（核载9人，实载16人）追尾前方一辆半挂货车，目前已致13人死亡、3人受伤。同日，公安部派工作组赴河南南阳事故现场...…👉https://t.co/FyZ8mLuUGY pic.twitter.com/ZIKrf2a4ol— 狼图腾 (@58cB4AdDMjKCsOJ) May 28, 2026
El vehículo iba por la autopista G40 en la ciudad de Nanyang cuando "colisionó por detrás contra un camión semirremolque que circulaba delante de él", precisó la dependencia en la plataforma Weibo.
El ministerio afirmó que "concedía gran importancia" al incidente y "envió de inmediato un grupo de trabajo a Nanyang, liderado por un funcionario de la oficina de gestión del tráfico, para dirigir la investigación y las tareas de gestión".
Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en China debido a normas de seguridad laxas y a la conducción imprudente generalizada.