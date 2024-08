Festival de música clásica ofrece un concierto "por y para niños"

La 24ª edición del Festival 'Young Euro Classic' ofreció un concierto este domingo a cargo de menores y jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 19 años de Alemania, Francia y la República Checa bajo el lema "un concierto de niños para niños".

Los pasillos de la céntrica Konzerthaus de Berlín se llenaron de familias para ver a los jóvenes intérpretes de la Academia Junior, iniciativa que es parte de un programa educativo y musical que reúne a jóvenes talentos de diferentes países.

Entre esas familias había docenas de niños que asistieron al auditorio para presenciar el estreno de una "Sinfonía para Niños" firmada por el intérprete, compositor y director de orquesta checo Jiří Kabát, quien compuso la obra especialmente para este programa.

"La clave de toda esta colaboración con los niños pequeños se resume en una palabra: paciencia. Todo es posible con ellos, pero lleva mucho tiempo en comparación con una orquesta profesional", explicó a EFE el director de la orquesta juvenil de este domingo en Berlín, Jan Sedlacek.

La sinfonía está dividida en tres movimientos y cada movimiento es de una canción folclórica de las tres naciones representadas en la orquesta.

"El primer movimiento es una conocida canción alemana, titulada 'Es ist ein Schnitter'. El segundo movimiento es de Francia, es una canción Scout del siglo XX. Y el último movimiento es una canción folclórica checa antigua", explicó Sedlacek, que enfatizó que se centra en las tradiciones clásicas de los tres países.

Además, el checo expresó su satisfacción por formar parte de un proyecto que incluye niños, música y la dirección orquestal.

"Me gusta trabajar con los niños, me gusta tocar música, me gusta dirigir, y este proyecto es como tres en uno", puntualizó.

El concierto tuvo una duración de 60 minutos y se dividió en cuatro partes, una de ellas incluyó la puesta en escena de un partido de fútbol protagonizado por los músicos más pequeños.

El más joven de los menores apenas tenía cuatro años de edad.

Sedlacek agregó que contar con jóvenes talentos en un escenario profesional es un desafío añadido para los directores y al mismo tiempo un momento muy especial para los niños, que se enfrentan a un gran escenario donde habitualmente tocan profesionales.

"Creo que ninguno de ellos ha tocado aquí antes o en un lugar similar. Y creo que siempre es increíble hacer música juntos con amigos en un grupo tan grande. Los niños siempre están sonriendo y es perfecto tocar con ellos", añadió el director de la orquesta.

Colaboración internacional

El periodo de ensayos antes de la presentación consistió en las últimas dos semanas y tuvieron lugar en Horažďovice, al suroeste de la República Checa.

La presentación de la orquesta de cuerdas contó con la colaboración del Instituto Julius-Stern, el Conservatorio de Burdeos Jacques Thibaud, el Conservatorio de Estrasburgo y la Academia Ševčík.

La Academia Ševčík es un festival y un programa de formación musical para jóvenes en el país checo.

Esa institución checa celebra este año su sexto aniversario y lo celebra de manera internacional por primera vez junto con músicos de Alemania y Francia.

Al terminar el concierto este domingo, el auditorio se estremeció con aplausos, mientras que los niños, jóvenes y adultos agradecieron la atención brindada.

El festival 'Young Euro Festival', que finalizará el próximo domingo 25 de agosto, aspira a jugar un papel fundamental en la promoción de la música clásica para las nuevas generaciones, ya sea de intérpretes como de oyentes.