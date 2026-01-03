En vivo
Francia advierte a sus aerolíneas evitar viajar en el espacio aéreo de Venezuela

Francia advierte a sus aerolíneas evitar viajar en el espacio aéreo de Venezuela

La DGAC les instó también a que carguen más combustible del habitual en trayectos desde y hacia las Antillas.

AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

