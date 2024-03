Fue detenido Leonel Moreno, el "influencer" que invitaba a invadir EE. UU. y ocupar casas

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que el inmigrante ilegal Leonel Moreno, conocido popularmente como "Leito Oficial", fue detenido este 29 de marzo por el equipo de Operaciones de Fugitivos de ICE en Columbus, Ohio.

La noticia fue dada a conocer por el periodista corresponsal de FoxNews, Bill Melugin, quien precisó que Moreno ahora se encuentra bajo custodia federal.

El conocido en redes como Leito Oficial, se enfrentó a graves problemas luego de que su cuenta fuera suspendida en la plataforma TikTok por la invitación que le hacía a otros inmigrantes de llegar a ese país de manera ilegal.

"Me enteré de que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla", expresó en su clip publicado en TikTok. "¡Mi gente, he pensado en invadir una casa en EEUU!", agregó, fomentando el desorden en redes según las autoridades.

En un video, se podía ver a Moreno sosteniendo una tarjeta de seguro social. También se jactaba con frecuencia de las ganancias obtenidas mendigando dinero en efectivo.

“No crucé el Río Grande para trabajar como esclavo”, declaró Moreno en un clip de Instagram. “Vine a Estados Unidos para marcar mi territorio.

"Estás herido porque yo gano más que tú sin mucho trabajo mientras tú trabajas como esclavos, ¿entiendes?" Moreno dijo en otra publicación en las redes sociales.

Según publicó New York Post, cuando fue liberado en Estados Unidos después de cruzar la frontera ilegalmente, Moreno fue inscrito en el programa Alternativas a la Detención, donde fue monitoreado por un dispositivo de rastreo.

Sin embargo, poco después de su liberación, Moreno dejó de cumplir y no se presentó a un control con las autoridades, según mostraron los registros internos de ICE.