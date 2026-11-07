Ganó millonaria suma en la lotería por la falla de una impresora en una gasolinera

Una insignificante falla en una gasolinera terminó cambiándole la vida a un estudiante universitario de Carolina del Norte. Bram Dunehew estaba tanqueando su carro cuando la impresora de la bomba no funcionó y no pudo obtener el recibo.

El inconveniente lo obligó a entrar al establecimiento para solucionar el problema, sin imaginar que ese pequeño incidente le cambiaría la vida.

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La impresora que lo llevó a ganar millones en la lotería

Dunehew, estudiante universitario de Concord que estudia ingeniería civil, había acudido el viernes a una estación en Harrisburg, Carolina del Norte.

Después de llenar el tanque, la impresora de la bomba no le entregó el recibo. Por esa razón, tuvo que ingresar a la tienda para solicitarlo y fue allí donde decidió comprar un boleto de Powerball de $3. El propio ganador aseguró que probablemente nunca habría comprado el boleto si la impresora hubiera funcionado correctamente.



El boleto le dio una entrada al sorteo de Powerball del sábado 31 de octubre, correspondiente a Halloween, y terminó acertando los cinco números blancos.

“Es una locura porque nunca habría comprado ese boleto si el recibo hubiera salido afuera”, contó Dunehew a la Lotería de Educación de Carolina del Norte.

Ganó millonaria suma en la lotería por una falla de una impresora en gasolinera. Foto: Lotería de Carolina del Norte.

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¿Cuánto ganó Bram Dunehew en la lotería Powerball?

El boleto ganador de la lotería Powerball acertó los cinco números principales del sorteo, lo que normalmente representa un premio de $1 millón de dólares.

Sin embargo, Dunehew también había comprado la opción Power Play, por lo que el premio correspondiente a acertar los cinco números aumentó hasta $2 millones de dólares.

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El estudiante acudió posteriormente a la sede de la lotería en Raleigh para reclamar su premio. Después de las retenciones de impuestos recibió $1.440.201 dólares.

Dunehew describió su reacción al descubrir que había ganado como algo completamente inesperado y aseguró que incluso se cayó al suelo al darse cuenta de que los números de su boleto coincidían con los del sorteo.

¿Cuáles fueron los números ganadores?

Los números del sorteo de Powerball del 31 de octubre de 2026 fueron: 2, 4, 18, 50 y 56.

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Después de convertirse en ganador de $2 millones de dólares , Dunehew ya tiene claro uno de los primeros usos que le dará al dinero. El estudiante de Carolina del Norte planea comprarle un Cadillac a su padre con parte de las ganancias de la lotería.

La historia comenzó con algo tan normal como llenar gasolina y terminó con una millonaria suma en su bolsillo. De no haberse dañado la impresora de la estación, Dunehew asegura que probablemente habría continuado su camino sin comprar el boleto que terminó convirtiéndolo en millonario.