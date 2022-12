Gobierno y oposición venezolana retomarán diálogos este miércoles

Representantes del Gobierno venezolano y de la oposición se reunirán el miércoles en República Dominicana, según reveló el Gobierno francés.



Las rondas de conversaciones se retomarán en República Dominicana, tal como lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, tras sostener una reunión con el canciller venezolano Jorge Arriaza.



No obstante, el ministro francés alertó que el Gobierno de Nicolás Maduro se arriesgaría a ser sancionado por la Unión Europea si no participa en estas conversaciones.



El canciller francés Jean-Yves Le Drian también detalló que la reunión se daría bajo el auspicio del presidente dominicano Danilo Medina y el exjefe de del Gobierno español Jorge Luis Rodríguez Zapatero.



El encuentro se realiza 10 meses después de que fuera sostenido el diálogo, pues la última reunión fue el 13 de noviembre de 2016 en Caracas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Una trabajadora sexual venezolana llegó al hospital de Sabanalarga, Atlántico, denunciando que fue víctima de abusos por parte de policías colombianos en un retén.



-En la base militar de Catam, donde están por llegar al país los primeros colombianos repatriados, después de haber sufrido los embates de los huracanes del Caribe.



-El programa de Naciones Unidas para el desarrollo advirtió que el cambio climático es real y es el responsable de los estragos que hoy se están viendo en el Caribe.



-Diversos sectores políticos creen que ningún proceso contra el ex presidente Álvaro Urbie tiene posibilidades de avanzar si se mantienen en la Comisión de Acusación de la Cámara.



-La Contraloría General insiste en que no hay pistas de los 120 mil millones de pesos que el Banco Agrario le prestó al consorcio Navelena, que tenía participación de Odebrecht.



-España tendrá una nómina de élite para los campeonatos mundiales de ciclismo en Noruega.



-Los hospitales públicos empezaron a llevar a domicilio las medicinas para las poblaciones más vulnerables de Bogotá.



-La Secretaría de Educación de Bogotá abrió la convocatoria para empezar a matricular a los niños para el año entrante.



