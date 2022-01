Guía para visitar los parques nacionales de Estados Unidos: lo que debe saber

Este sábado, 8 de enero, Raúl Solarte, viajero experto con amplia experiencia en travesías a parques nacionales, entregó una guía en Travesía BLU sobre lo que todo turista debería conocer o llevar, a la hora de planear un viaje a estos paraísos naturales de Estados Unidos.

Solarte señaló que la principal diferencia entre los parques nacionales de Colombia y los de Estados Unidos, radica en que “lo que gastan los estadounidenses para hacerlos maravillosos es muchísimo. El Gobierno Federal pone muchísimo dinero para cuidarlos, pues es un gran negocio. Las Great Smoky Mountains reciben 13 millones de visitantes al año, mientras que, el Parque de los Nevados, en Colombia, recibe casi 40 mil personas”.

Por lo tanto, visitar un parque de estos en Estados Unidos es una experiencia completamente diferente a la que se tendría si se visita uno de Colombia. Teniendo en cuenta eso, el experto entregó cuatro puntos esenciales para visitar un Parque Nacional en territorio estadounidense:

Investigar

Buscar por internet a qué parque se quiere llegar, así como una posible ruta si quiere visitar varios en un mismo viaje.

Calcular gastos (alquilar carro, comida, etc.)

Alquilar un carro podría suponer un ahorro a la hora de viajar a algún parque de Estados Unidos. “A mí me ha salido siempre mejor alquilar el carro desde Colombia, siempre me he ahorra una buena plata reservándolo desde acá”, agregó.

También recomienda no alimentar animales en estas zonas y que la comida que se lleve sea muy bien empacada debido a la gran cantidad de fauna que puede llegar al camping.

Registro correspondiente en el parque y conseguir un mapa

Solarte aseguró que se debe tener siempre un mapa del lugar, pues “es importantísimo para no irse a perder, además es importante no ir a correr, pues ese no es el objetivo. (…) No es necesario. Si uno quiere conocer solo el parque Yosemite, California, uno puede pasar tres o cuatro días y la va a pasar bastante bien”.

Revisar condiciones climáticas

Así como buscar estado de las carreteras y seguir las recomendaciones y consejos de las páginas oficiales de cada uno de los parques naturales.

“Se debe estar muy alerta de la naturaleza porque hay cosas que no se pueden manejar ni prever”, añadió.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: