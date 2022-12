Gustavo Dudamel pide a Gobierno Maduro que ponga freno a Asamblea Constituyente

En una columna de opinión publicada en el diario estadounidense The New York Times , el maestro y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel pidió al Gobierno de Nicolás Maduro poner freno a la Asamblea Constituyente, programada para el próximo domingo 30 de julio en el vecino país.

En la columna, titulada “A Better Way for Venezuela” (Un mejor camino para Venezuela), Dudamel señala que la Asamblea Constituyente no es la solución para los problemas sociales que atraviesa Venezuela.

El músico dice, además, que esta decisión del mandatario venezolano solo “exacerba los conflictos actuales y las tensiones sociales que vive el país”.

“Insisto firmemente en que el Gobierno de Maduro debe suspender esta convocatoria y pido a todos los líderes políticos que cumplan con sus obligaciones como representantes de los venezolanos y ayuden a lograr una nueva estrategia para coexistir”, menciona Dudamel.

“La forma en que las autoridades de mi país han llevado adelante esta medida no hace más que avivar el conflicto nacional antes que solucionarlo", agrega el director de orquesta, quien vive hace un tiempo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Cabe señalar que Dudamel, director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y de la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, había ya expresado hace unos días que le duele el país y la violencia que atraviesa.

“No se puede imaginar cómo me duele mi país. A pesar de estar viajando por el mundo, soy demasiado venezolano", aseguró en su momento.