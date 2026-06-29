Habla madre rescatada junto a su hijo de 18 días de nacido: "Fue mi motor para estar despierta"

La historia de Dayana Patiño se ha convertido en uno de los relatos más conmovedores luego del doble terremoto que sacudió a Venezuela. La mujer estuvo atrapada por varias horas entre los restos de un edificio derrumbado; sin embargo, consiguió sobrevivir junto a su hijo Juan David, un bebé que apenas tiene 18 días de nacido.

Según contó a BBC News, la mujer recordó los momentos de angustia que enfrentó mientras protegía al pequeño de los escombros. Según reveló, su bebé fue la razón para mantenerse despierta y resistir hasta que llegara la ayuda.

“De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría”, relató Dayana al recordar las horas de incertidumbre bajo la estructura colapsada.

El caso ocurrió luego de los terremotos que azotaron al país y dejaron una emergencia humanitaria con miles de personas afectadas. Mientras los organismos de rescate continuaban buscando sobrevivientes, la imagen del menor siendo sacado con vida junto a su madre se convirtió en un símbolo de esperanza.



Madre protegía a bebé durante derrumbe

Dayana explicó que se encontraba en su apartamento, ubicado en el octavo piso de una zona costera de La Guaira, cuando comenzaron los movimientos sísmicos.

En medio del temor, tomó a su hijo en los brazos pensando que se trataba de un temblor leve. Sin embargo, segundos más tarde, la estructura empezó a caer y ella quedó atrapada bajo los escombros.

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La mujer reveló que sintió que era lanzada entre los restos del edificio y que aún se pregunta cómo pudo proteger a su bebé durante el impacto.

"Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada”, recordó.

Durante el tiempo que permaneció atrapada, tuvo la pierna izquierda inmovilizada por el concreto y una parte de su cabeza quedó presionada contra una roca. Aunque intentó pedir ayuda, entendió que debía conservar sus fuerzas para el momento indicado.

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“No iba a malgastar mis energías: gritaría cuando fuera necesario”, explicó.

Dayana Patiño contó a la BBC cómo pasó las más de 12 horas atrapada bajo los escombros junto a su bebé, Juan David, de apenas 20 días de vida, tras los terremotos del 24jun. “Le tocaba la nariz para ver si respiraba", dijo.



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Una voz entre escombros le dio esperanza

En medio de la oscuridad, la madre aseguró que encontró una Biblia debajo de ella, un elemento que sintió como una señal para continuar luchando. También logró observar un pequeño punto de luz entre los restos del edificio, lo que aumentó su esperanza.

El momento decisivo llegó cuando escuchó a su hermano llamándola. Al reconocer su voz, reunió sus fuerzas y respondió para indicar dónde estaba atrapada.

“Esta es mi única oportunidad”, pensó antes de gritar con todas sus fuerzas para que pudieran encontrarla.

Su hermano logró ubicarla y los equipos de rescate realizaron una operación para sacar a Dayana y a su bebé durante la noche del jueves. La mujer sufrió heridas en sus piernas, mientras que Juan David presentó lesiones leves.

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Pero no todo son buenas noticias, pues, si bien Gerson, esposo de Dayana, logró salir del lugar antes del colapso, cuando regresó y vio el estado del edificio pensó que había perdido a su familia.

Sin embargo, perdió su vivienda, sus pertenencias y todavía busca a su perro desaparecido. Aun así, asegura que iniciará una nueva etapa gracias a la segunda oportunidad que la vida le dio a él y a su familia.

