Habla mamá de recién nacido que murió luego de que le cayera un aguacate en la cabeza

Un bebé de apenas 12 días de nacido murió luego de sufrir graves lesiones en la cabeza por el impacto de un aguacate que cayó de un árbol. El pequeño permaneció varios días hospitalizado, fue sometido a una cirugía y estuvo bajo pronóstico reservado, pero finalmente falleció el domingo.

En medio del dolor, su madre contó cómo ocurrió el accidente y denunció que existían solicitudes previas para intervenir los árboles del lugar.

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El hecho se registró el jueves, alrededor de las 8:00 de la mañana, en la entrada del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado en Quilmes, Argentina. Giuliana, la mamá del recién nacido, había llegado al establecimiento para dejar a su otro hijo, de cinco años, cuando una fruta se desprendió de uno de los árboles de la acera y golpeó al pequeño, que estaba en sus brazos.

En declaraciones al medio argentino TN, la mujer explicó que el impacto le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Tras lo sucedido, pidió ayuda para que su hijo recibiera atención médica de urgencia.



Bebé recién nacido Foto: AFP, imagen de referencia

Así fue la emergencia que terminó con la muerte del bebé

Giuliana aseguró que, mientras intentaba conseguir asistencia, otras madres que se encontraban en el jardín infantil y varias docentes se acercaron para ayudarla. La mujer llamó al servicio de emergencias 911 y a los bomberos, pero cuestionó el tiempo que tuvo que esperar antes de trasladar al pequeño a un centro médico.

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Ante la situación, el padre del niño terminó llevándolos por sus propios medios hasta un sanatorio, pues, según el relato de la madre, el servicio de emergencias no contaba con los recursos necesarios para atender al recién nacido.

“Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, contó Giuliana.

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Lucas ingresó al Sanatorio de la Trinidad, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Debido a la gravedad de las heridas, quedó internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el bebé murió el domingo. La familia tenía previsto despedirlo este martes.

En medio del duelo, la madre se refirió al difícil momento que atraviesa tras perder a su hijo, quien apenas llevaba 12 días de nacido. “No se puede estar bien con una pérdida así”, expresó.

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Además de relatar las circunstancias del accidente, Giuliana señaló que el jardín infantil había solicitado en varias ocasiones la intervención de los árboles ubicados en la entrada del establecimiento. Según su denuncia, las peticiones se hicieron ante el municipio debido a que ya se habían presentado otros incidentes en el sector.

La mujer aseguró que los requerimientos estaban documentados desde el año anterior, pero que no habrían recibido respuesta de las autoridades municipales.

Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida. Hay expedientes realizados desde el jardín desde el año pasado y no tuvieron respuesta alguna afirmó la madre del recién nacido

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La madre también cuestionó que las labores de poda se realizaran después de la muerte del recién nacido. Según su testimonio, dos días después del accidente, trabajadores del municipio llegaron al lugar para intervenir los árboles.

Se acercaron a escondidas a podar los árboles sostuvo Giuliana

La denuncia de la familia pone el foco en los reclamos que, según su versión, se habían presentado para prevenir accidentes en los alrededores del establecimiento educativo. Mientras atraviesan el duelo por la muerte de Lucas, sus familiares piden que se tengan en cuenta las advertencias previas sobre el estado de los árboles.