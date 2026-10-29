“Una infamia”: sindicato ferroviario rechaza filtración de audios del maquinista fallecido en Urda

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calificó de “injuriante” la difusión de las conversaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas involucrados en el accidente de tren en Urda (Toledo), entre ellas las del conductor del AVE que murió en el choque. Pedro Poves, portavoz de CSIF en el sector ferroviario, dijo en Mañanas Blu que la responsabilidad del siniestro no puede trasladarse a los empleados y pidió la salida del ministro de Transportes de España, Óscar Puente.

El accidente ocurrió a las 08:53 horas del miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE que viajaba con 378 pasajeros embistió a un Iryo con 147 pasajeros, lo que provocó que varios vagones cayeran por un terraplén. El balance de víctimas mortales ascendió a 69, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió esclarecer lo ocurrido.

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“Nos parece injuriante y una infamia que se filtren conversaciones que afectaron al accidente, conversaciones con el maquinista que además ha fallecido”, afirmó Poves. El dirigente sindical añadió que, para cualquier empleado del sector, la prioridad está por encima del sueldo: “Lo más importante para un trabajador es regresar vivo a casa”.

El maquinista del AVE fallecido fue identificado como Antonio Acedo, vecino de Móstoles. Las grabaciones difundidas, que revelan momentos de confusión antes del accidente de trenes en España, incluyen la instrucción del centro de control al AVE. Según el ministro Puente, la decisión de reanudar la marcha del AVE, tomada desde el centro de control sin fijar una limitación de velocidad, fue el origen del accidente.



CSIF pide la dimisión de Óscar Puente

Para el sindicato, la tragedia no puede explicarse como un hecho aislado. Poves recordó que en menos de un año se han registrado dos accidentes graves en la red de alta velocidad española. “Esto es una falta de gestión integral y el máximo responsable de los transportes en España es el señor Óscar Puente, que debe dimitir, debe irse y dejar paso a alguien que sepa arreglar el tráfico ferroviario”, declaró.

El portavoz se refirió al accidente de Adamuz, en el que, según dijo, murieron 46 personas. Ese choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrió el 18 de enero en la provincia de Córdoba y dejó 46 muertos.

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Poves rechazó que el Ministerio atribuya la culpa a un empleado, después de que se conocieran detalles que apuntan a un “error humano” en el choque de trenes. Para el dirigente, la responsabilidad recae en la estructura que diseña y dirige el sistema: “Los trabajadores son parte del sistema, ese sistema lo ha diseñado la gente que pone el ministro en Transportes”. Para ilustrarlo, recurrió a una comparación: ante una vía de agua, el capitán de un barco debe “defender y arropar a los marineros, no arrojarlos por la borda”.

Fallas de mantenimiento y seguridad en el sistema ferroviario español

Según CSIF, el origen del problema es “principalmente una falla de mantenimiento” que ha deteriorado la infraestructura. Poves también mencionó retrasos en la entrega de nuevos trenes y cuestionó que el Ministerio haya optado por imponer multas y recargos a los proveedores en lugar de negociar, lo que, a su juicio, puso en riesgo los pedidos.

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El dirigente sindical consideró inaceptable que la seguridad de un tren dependa de una sola comunicación verbal, en alusión a la orden que desató el choque de trenes en España. “No puede ser que de la palabra de un operador dependa la vida de casi 400 personas que van en un tren”, sostuvo. A su juicio, deben existir mecanismos técnicos y mecánicos que impidan que un error humano derive en una tragedia de esta magnitud.

El sistema LZB y el mantenimiento de las vías

Al ser consultado sobre el sistema de seguridad LZB, cuya caída precedió al choque, Poves aclaró que no es técnico, pero explicó que, según los delegados sindicales en la empresa, se trata de un sistema de origen alemán y fiable. Indicó que la Unión Europea ha dado pautas para migrar hacia un sistema más moderno, cuyo nombre no precisó.

El LZB transmite instrucciones a la cabina y puede frenar el tren si detecta riesgos; el AVE avanzó unos 25 kilómetros sin este sistema.

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El portavoz cuestionó que se permitiera la circulación en un tramo en mantenimiento cuyas balizas no estaban operativas: “En lugar de que el sistema de seguridad tienda a cero, el sistema de seguridad se ha dejado a variables arbitrarias”.

Estrés y alta rotación en el centro de control

CSIF también alertó sobre las condiciones de los controladores de tráfico ferroviario. Poves comparó su nivel de estrés con el de los controladores aéreos y explicó que, al no confiar en la infraestructura, muchos solicitan traslado a puestos más cómodos en cuanto pueden. Según el sindicato, esto genera alta rotación y deja los cargos de mayor responsabilidad, que no están mejor remunerados, en manos de personal con menos experiencia.

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“Tenemos pues un círculo vicioso perfecto”, afirmó. Para Poves, la falta de personal y el estrés elevado no son responsabilidad del operador: “Eso será culpa del que gestiona la plantilla, del que gestiona los sistemas”. Añadió que, en lugar de reforzar esos puestos con más presupuesto y mejores mecanismos de control, “se deja todo al albur de no se sabe qué y luego se le echa la culpa al trabajador”.

Colombianos entre los afectados por el choque de trenes en España

Poves señaló que entre los pasajeros había ciudadanos colombianos, aunque, según su información, ninguno figura entre los fallecidos. El portavoz expresó sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos. Varios pasajeros han relatado lo vivido en el testimonio de los sobrevivientes del choque de trenes en la vía Madrid-Sevilla.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Mientras tanto, CSIF insiste en que la tragedia de Urda debe abordarse como una crisis estructural del sistema ferroviario español y no como la falla individual de un trabajador.