Hablan tíos de exreina Carolina Flores y revelan la razón del asesinato a manos de suegra

El caso que estremeció a México por el asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez sigue revelando nuevas aristas. Esta vez, fueron sus familiares quienes decidieron hablar públicamente y lanzar graves señalamientos sobre lo que, aseguran, estaría detrás del crimen ocurrido el pasado 15 de abril en un exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México.

En medio del avance de las investigaciones y tras la reciente captura de la principal sospechosa en Venezuela, los tíos de la joven, identificados como Cinthia y Javier, aseguraron que el asesinato no habría sido un hecho aislado ni producto de un arrebato, sino parte de un presunto plan motivado por intereses económicos.

Según relataron en una entrevista, Carolina habría recibido una millonaria suma de dinero tras la muerte de su padre, una indemnización que ascendería a cerca de dos millones de dólares. Este patrimonio, afirman, era conocido por su entorno cercano, incluida su suegra, señalada como la autora material del crimen.

Esto fue lo que hizo la mujer tras cometer el atroz crimen. Foto: Redes sociales

Las autoridades mexicanas confirmaron que la presunta responsable, Érika María Herrera, fue localizada en Caracas tras permanecer prófuga durante dos semanas, gracias a una notificación roja de Interpol y un operativo conjunto internacional . Actualmente, se encuentra bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición.



Pero las acusaciones de la familia no se detienen ahí. Los parientes de la víctima también apuntaron hacia Alejandro, esposo de Carolina, al sugerir que podría haber tenido conocimiento previo o incluso participación en lo ocurrido. Una de las razones que alimenta esta hipótesis es su comportamiento tras el crimen, el cual calificaron como “inusual”.

De acuerdo con registros del caso, el hombre tardó cerca de un día en reportar el asesinato ante las autoridades, lo que generó cuestionamientos tanto en la opinión pública como en las líneas investigativas . Además, su reacción en los videos que circularon en redes sociales ha sido objeto de críticas y análisis.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

“Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice…”, aseveró el tío de Carolina Flores.

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“Caro no tenía necesidad y eso es lo que queremos que el público sepa, que no tenía necesidad y que sí hay dinero de por medio ahí, y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá…”, agregó Javier Flores.

El homicidio de Carolina Flores, de 27 años, ocurrió dentro del apartamento que compartía con su esposo y su bebé de ocho meses, un hecho que quedó parcialmente registrado en cámaras de seguridad .

Mientras tanto, la familia insiste en que el móvil del crimen estaría relacionado con el dinero que heredó la joven. “La mataron para quedarse con todo”, fue la frase contundente con la que resumieron su postura, al tiempo que exigieron que se investigue a fondo a todos los posibles implicados.

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Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y no ha emitido conclusiones definitivas sobre la participación de otras personas en el caso. Sin embargo, las declaraciones de los familiares abren una nueva línea de sospecha en un proceso que aún está lejos de cerrarse.