Hallazgo de cinco bebés muertos en una casa_ lo que se sabe del caso que estremece a Francia

Las autoridades francesas investigan uno de los casos más impactantes de los últimos años tras el hallazgo de los restos de cinco bebés en un apartamento de la ciudad de Orange, en el departamento de Vaucluse, en el sureste de Francia. La Fiscalía de Carpentras confirmó que una mujer de 32 años fue detenida este miércoles, mientras avanza una investigación por el presunto asesinato de menores de 15 años.

El caso salió a la luz después de que la mujer diera a luz en su vivienda a un bebé sano durante el fin de semana. Tras el parto fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada. Según las autoridades, su pareja aseguró haber descubierto el embarazo únicamente en una etapa muy avanzada.

¿Cómo fueron encontrados los restos?

El hallazgo ocurrió cuando el hombre regresó al apartamento tras el traslado de la mujer al hospital. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre comenzó a revisar la vivienda y encontró elementos que parecían corresponder a restos humanos, por lo que alertó al personal médico, que posteriormente notificó a las autoridades judiciales.



La Policía ingresó al inmueble durante la noche del lunes y encontró los huesos de cuatro recién nacidos y el cuerpo en descomposición de un quinto bebé, todos almacenados dentro de cajas de cartón.

Un médico forense realizó una primera inspección en el lugar y concluyó preliminarmente que los restos corresponden a cinco lactantes. Sin embargo, las autoridades ordenaron nuevas pericias para confirmar la identidad de los restos, establecer las causas de muerte y determinar cuándo ocurrieron los fallecimientos.

Les corps de cinq nouveau-nés ont été retrouvés chez un couple à Orange (Vaucluse). Selon les premiers éléments, la femme venait de donner naissance à un bébé en bonne santé. Une enquête pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" a été ouverte. pic.twitter.com/WFX7rWnZ2D — franceinfo (@franceinfo) July 28, 2026

Investigación por asesinato

Publicidad

La Fiscalía de Carpentras abrió una investigación por asesinato y posteriormente ordenó la detención de la mujer una vez recibió el alta médica del hospital, según confirmaron las autoridades y medios franceses.

Hasta el momento, la mujer es la principal persona investigada en el caso. Por su parte, la pareja declaró ante los investigadores que desconocía la existencia de los embarazos anteriores y, tras prestar declaración, quedó en libertad.

Los investigadores continúan recopilando pruebas y esperan los resultados de las autopsias y análisis antropológicos para esclarecer las circunstancias de cada una de las muertes.

Publicidad

Protección de los hijos de la pareja

Además del bebé nacido durante el fin de semana, la pareja tiene otros dos hijos menores, de 8 y 9 años.

La Fiscalía informó que el recién nacido quedó bajo protección provisional mientras interviene un juez de menores. Asimismo, los servicios de protección de la infancia fueron notificados para evaluar la situación de los otros dos niños y determinar las medidas correspondientes para garantizar su bienestar.

Vecinos describían a una familia sin señales de conflicto

El caso causó conmoción entre los habitantes del centro histórico de Orange. Vecinos consultados por la agencia AFP describieron a la familia como una pareja "normal" y afirmaron que nunca observaron comportamientos que hicieran sospechar una situación de esta naturaleza.

Algunos residentes manifestaron incluso su sorpresa al conocer que la mujer estaba embarazada, pues aseguraron que tenía una complexión delgada y que el embarazo no era evidente.

24 juillet 2010. Deux cadavres de nouveau-nés sont découverts dans un jardin. Puis six autres. Dominique Cottrez avoue rapidement les faits. Pourquoi l’avocat Frank Berton choisit-il de la défendre ? Il explique sa démarche.

➡️ https://t.co/GSfnqguzFR pic.twitter.com/cL23bezmH7 — France Culture (@franceculture) March 11, 2023

Un fenómeno ya registrado en Francia

Publicidad

Aunque poco frecuentes, los infanticidios relacionados con embarazos ocultos o negados han sido documentados en Francia.

El antecedente más conocido es el de Dominique Cottrez, una exauxiliar de enfermería condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos. En ese proceso judicial, el tribunal concluyó que actuó con una alteración de su capacidad de discernimiento.

Las autoridades francesas han señalado en diferentes investigaciones que este tipo de casos puede estar vinculado a fenómenos como la negación del embarazo o alteraciones psicológicas, aunque en la investigación de Orange todavía no se han establecido conclusiones sobre las circunstancias particulares de este caso.

Publicidad

La investigación permanece abierta y los resultados de las pruebas forenses serán determinantes para establecer la identidad de los cinco bebés, las causas de sus muertes y las posibles responsabilidades penales.