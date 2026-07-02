"Hay grietas por todos lados": incretidumbre con colombianos detenidos en Venezuela tras terremotos

La preocupación por la seguridad de los colombianos detenidos en Venezuela crece tras los terremotos registrados en ese país. Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, advirtió que las instalaciones donde permanecen recluidos presentan presuntos daños estructurales y pidió al Gobierno colombiano redoblar las gestiones diplomáticas para proteger sus vidas.

En diálogo con Mañanas Blu, Cañas aseguró que las autoridades colombianas continúan insistiendo ante el Gobierno venezolano, aunque, según afirmó, no han encontrado la cooperación esperada. Además, explicó que el reciente sismo incrementó la incertidumbre de las familias por el estado de los centros de detención.

"Siguen trabajando, pero dicen que Venezuela no coopera, Colombia sigue insistiendo. Hemos pedido al presidente que insista, porque ahora con el terremoto es que no sabemos qué pueda pasar con la estructura", afirmó el hermano del colombiano detenido, al solicitar que las gestiones diplomáticas se mantengan de manera permanente.

La alerta aumentó luego de que uno de los detenidos lograra comunicarse con el exterior para informar sobre las condiciones del lugar donde permanece recluido. De acuerdo con Jorge Cañas, hasta el momento no se habría realizado una revisión técnica de las instalaciones pese a los daños que, según denunció, dejó el movimiento telúrico.



"Uno de los detenidos informó que no ha ido nadie a revisar, pero que hay grietas por todos lados. Hasta los custodios están dejándolos llamar para pedir ayuda, es algo ya humanitario, de vida o muerte", sostuvo Cañas, al insistir en que la situación representa un riesgo para quienes permanecen bajo custodia.

El familiar también recordó que ya se cumplen dos años desde la captura de su hermano y aseguró que la familia perdió la esperanza de una pronta resolución judicial. Por ello, insistió en que la situación debe abordarse como una emergencia humanitaria, especialmente después de los terremotos registrados en Venezuela.

"Son dos años esperando liberación de algo que nosotros ya llamamos secuestro", concluyó Jorge Cañas, quien reiteró el llamado al Gobierno colombiano para que intensifique las gestiones y logre garantías para la vida e integridad de los colombianos detenidos en territorio venezolano.