"Hay personas que lo perdieron todo": Cruz Roja pide apoyo para los damnificados en Venezuela

En entrevista con Noticias de la Mañana de Blu Radio, el director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana, Francisco Moreno Carrillo, explicó que la emergencia entró en una nueva etapa, enfocada en la atención de las familias desplazadas y la recuperación de las comunidades.

A un mes de la tragedia que dejó miles de afectados en Venezuela, la Cruz Roja Colombiana mantiene activa su operación de ayuda humanitaria para atender a las personas que perdieron sus viviendas y permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad.

"Más de 23.300 personas están en campamentos y alrededor de 17.900 se quedaron sin vivienda", aseguró Moreno, al describir la situación que enfrenta la población en el estado de La Guaira.

El directivo indicó que la organización ha enviado 16.000 kits de asistencia humanitaria, compuestos por elementos de higiene, aseo y vajilla, además de fortalecer la atención en salud, especialmente en el componente de salud mental.



"Hay personas que lo perdieron todo, hay niños que todavía no entienden qué fue lo que ocurrió", afirmó, al destacar la importancia del acompañamiento psicológico para las familias afectadas.

La Cruz Roja Colombiana también ha movilizado 53 voluntarios, entre rescatistas, médicos, enfermeras y especialistas en telecomunicaciones. Aunque parte del personal regresó al país tras culminar la fase de búsqueda y rescate, otros continúan trabajando junto a la Cruz Roja Venezolana en la distribución de ayudas y la atención médica.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos. AFP

Moreno explicó que las donaciones económicas se transforman en kits estandarizados de ayuda humanitaria, de acuerdo con las necesidades identificadas sobre el terreno y bajo estándares internacionales.

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Asimismo, advirtió que la emergencia se prolongará durante varios meses, debido a que miles de personas continúan sin vivienda, empleo ni acceso a servicios básicos.

"Puede que pase la etapa inicial y disminuya el interés por la noticia, pero las familias que lo perdieron todo seguirán necesitando apoyo", señaló.

La ayuda enviada desde Colombia llega por vía aérea y terrestre, gracias a un corredor humanitario coordinado entre la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Venezolana y las autoridades de ambos países.

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Finalmente, el director ejecutivo reiteró el llamado a los colombianos para realizar sus aportes únicamente a través de los canales oficiales de la institución.

"La única manera de hacer la donación es a través de la página web de la Cruz Roja Colombiana", enfatizó Moreno, al advertir sobre posibles intentos de suplantación y recordar que los recursos se destinan directamente a la atención de los damnificados.

Escuche la entrevista aquí: