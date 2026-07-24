¿Ocultan la cifra real de desaparecidos en Venezuela? Médico da detalles

La magnitud de la tragedia que golpea a Venezuela ha generado interrogantes sobre el número real de personas desaparecidas y la capacidad de las autoridades para establecer un balance completo de las víctimas. Laureano Quintero, médico director global de la Fundación Salamandra, habló en Recap Blu, de Blu Radio, sobre las dificultades que persisten para dimensionar la emergencia.

El especialista explicó que la complejidad de la situación, el desplazamiento de personas y la permanencia de cientos de afectados en albergues dificultan establecer con precisión el impacto total de la tragedia y conocer qué ocurrió con quienes todavía no han sido localizados.

“Es una tragedia compleja. Mucha gente está en albergues, con futuro incierto, es algo que va a durar todavía mucho tiempo”, afirmó Quintero, quien advirtió que las consecuencias de la emergencia podrían extenderse durante un periodo prolongado.

El médico también se refirió a la presión que enfrenta el sistema de salud como consecuencia de la emergencia. Según explicó, la red hospitalaria ya tenía una capacidad limitada y la llegada de miles de heridos aumentó las dificultades para atender a todas las personas afectadas.



“La capacidad hospitalaria es limitada, se comprometió aún más con esta situación, con más de 17.000 heridos. Con esa cifra no hay sistema de salud que pueda responder de manera ideal”, aseguró el director global de la Fundación Salamandra.

Para Quintero, uno de los principales desafíos está relacionado con la organización de la respuesta y la identificación de los diferentes grupos de personas que llegan a los puntos de atención, una tarea que se vuelve más difícil en medio de una emergencia de grandes proporciones.

“Se tenía que organizar el esquema de respuesta, hay que identificar los grupos que llegan. Todo eso, tan complejo, por todo lo que se vive, hace más complejo de descifrar y manejar el desastre”, explicó el médico.

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En ese contexto, las dificultades para identificar a las víctimas y establecer quiénes permanecen desaparecidos se convierten en uno de los retos de la emergencia. Quintero señaló que la dimensión de la tragedia obliga a mantener la atención sobre las personas que todavía se encuentran en las zonas afectadas y sobre aquellas cuyo paradero aún no ha podido ser establecido.

El director de la Fundación Salamandra también advirtió que la recuperación de los territorios afectados podría tardar varios años. De acuerdo con su análisis, existen antecedentes de emergencias de gran magnitud en las que las comunidades han necesitado largos periodos para reconstruirse y superar las consecuencias.

La situación, además, estaría marcada por la destrucción de miles de edificaciones y por el impacto que esto representa para las personas que habitaban en ellas. Para Quintero, estas cifras evidencian la dimensión de la tragedia y la necesidad de mantener los esfuerzos de atención y búsqueda.

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“El desastre es el sinónimo de falta de oportunidades y muchas cosas. La tarea sigue siendo sumamente compleja”, sostuvo el médico, quien insistió en que la respuesta debe ir más allá de la atención inmediata y contemplar también la recuperación de las comunidades afectadas.

Así, mientras continúan las labores de atención y recuperación, uno de los interrogantes que permanece es la dimensión real de la tragedia y el número de personas que todavía no han podido ser ubicadas. Las declaraciones de Quintero ponen de presente las dificultades para organizar la respuesta en medio de una emergencia que, según sus propias palabras, podría dejar consecuencias durante varios años.