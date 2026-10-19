Hombre cayó de un edificio tras intentar escapar del esposo de su amante: todo quedó en video

Un particular caso ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de que comenzara a circular un video en el que se muestra a un hombre suspendido de la estructura exterior de un edificio, antes de quedarse sin fuerzas y terminar cayendo desde varios metros de altura.

El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre de 2026 en Cancún, al sureste de México. Según lo señalado en redes sociales y otros medios, el hombre habría buscado la manera de escapar de un apartamento por la ventana, luego de que llegara la pareja de la mujer con la que aparentemente se encontraba.

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¿Qué pasó con la caída del hombre?

En el video compartido en redes sociales, se puede ver cómo el hombre se encontraba aferrado con ambas manos a una parte exterior del edificio. Durante varios minutos intentó mantenerse agarrado; sin embargo, se habría quedado sin fuerzas.



🚨🤦 Un hombre cayó desde el tercer piso de un edificio en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en Cancún, Quintana Roo, tras ser supuestamente descubierto con la mujer de otro.



De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto habría intentado escapar por una ventana cuando llegó la… pic.twitter.com/R47l2fliUN — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) October 13, 2026

El hombre perdió el equilibrio y terminó cayendo desde un tercer piso. Las imágenes se hicieron virales rápidamente y desataron numerosos comentarios debido a lo que se observa en el video.

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Según lo revelado por medios locales, el hombre intentó escapar por la ventana para evitar encontrarse con el esposo de su amante. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente que este haya sido el motivo de la huida.

Tras la caída, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia, por lo que las autoridades llegaron al lugar en compañía de personal médico, que le brindó los primeros auxilios y luego lo trasladó al Hospital General de Cancún.

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El video de la caída generó reacciones en redes

La grabación generó numerosas reacciones en plataformas digitales. Varios usuarios aprovecharon para burlarse de la supuesta infidelidad, mientras que otros criticaron los riesgos que asumió el hombre al intentar huir del presunto esposo de su amante.

Entre los mensajes, algunos internautas señalaron que, si la intención del hombre era evitar que el esposo se enterara de lo ocurrido, su caída terminó haciendo que muchas más personas conocieran la supuesta infidelidad.