EEUU amenaza a Europa con represalias devastadoras si se restringe a empresa de Elon Musk

Estados Unidos advirtió a la Unión Europea (UE) sobre posibles represalias económicas contra sus empresas si Bruselas avanza en medidas que limiten el acceso de compañías estadounidenses, como SpaceX, al mercado comunitario. La advertencia fue formulada por Andrew Puzder, embajador estadounidense ante la UE, en medio de las diferencias entre Washington y Bruselas por la regulación del sector tecnológico y el acceso a las frecuencias utilizadas para las comunicaciones satelitales.

En declaraciones al diario Financial Times, Puzder señaló que las compañías europeas deberían considerar las consecuencias de una eventual respuesta de Estados Unidos si la Unión Europea mantiene sus planes regulatorios. El diplomático calificó el impacto potencial como «devastador» y destacó la importancia del mercado estadounidense para las empresas que desarrollan actividades comerciales en ese país.

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La advertencia se produjo después de que la Comisión Europea propusiera reservar para compañías del bloque una parte del espectro radioeléctrico que permite a los teléfonos inteligentes conectarse directamente con satélites. La iniciativa podría reducir las frecuencias disponibles para operadores de otros países, entre ellos empresas estadounidenses y chinas.

Entre las compañías que podrían verse afectadas por este tipo de decisiones se encuentra SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk que opera Starlink, una red de satélites utilizada para ofrecer conectividad. El acceso al espectro es un elemento relevante para el desarrollo de servicios de comunicación directa entre dispositivos móviles y satélites, una tecnología que busca ampliar las posibilidades de conexión más allá de las redes terrestres tradicionales.

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El espectro satelital abre un nuevo frente entre EEUU y Europa

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La propuesta europea se enmarca en los esfuerzos del bloque por fortalecer sus capacidades tecnológicas y favorecer el desarrollo de su propia industria. Sin embargo, desde Washington existe preocupación por las medidas que puedan restringir la participación de empresas estadounidenses en determinados segmentos del mercado europeo.

Puzder cuestionó que las políticas destinadas a impulsar la competitividad europea se apoyen en restricciones para los operadores extranjeros. Según su planteamiento, reducir las oportunidades de las compañías estadounidenses no garantiza que las empresas europeas mejoren su posición en el mercado internacional.

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El embajador defendió la calidad y la fiabilidad de los productos estadounidenses en este sector y sostuvo que las autoridades europeas deberían evaluar los efectos de sus decisiones sobre la competencia. Sus declaraciones reflejan las diferencias entre ambas partes acerca de cómo regular las grandes compañías tecnológicas y distribuir las oportunidades comerciales en industrias estratégicas.

La disputa también pone de relieve la importancia del espectro radioeléctrico para el futuro de las telecomunicaciones. Las frecuencias permiten transmitir señales entre dispositivos y redes, por lo que su asignación puede influir en el desarrollo de nuevos servicios y en la capacidad de los operadores para competir en distintos territorios.

En este caso, la iniciativa de la Comisión Europea podría modificar las condiciones de acceso a una parte de ese recurso para los proveedores de conectividad satelital. La discusión no se limita a una empresa específica, sino que involucra las reglas que determinarán qué compañías podrán utilizar determinadas frecuencias para ofrecer servicios a los usuarios europeos.

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Las críticas de Washington a la regulación tecnológica europea

Las declaraciones de Puzder también alcanzaron a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, conocida como DMA, una normativa diseñada para limitar determinadas prácticas de las grandes plataformas digitales y promover condiciones de competencia en el mercado.

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El diplomático puso en duda si la aplicación de estas reglas está orientada exclusivamente a mejorar la competencia o si también representa una fuente de ingresos para el presupuesto comunitario, en referencia a las multas millonarias impuestas a grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

Desde su perspectiva, las sanciones y las restricciones regulatorias pueden desincentivar las inversiones de compañías extranjeras en Europa. Puzder advirtió que este enfoque podría dificultar los objetivos del bloque de consolidar una industria tecnológica propia, al generar incertidumbre entre las empresas que consideran ampliar sus operaciones en la región.

La regulación de las grandes plataformas digitales se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Bruselas. Mientras la UE busca establecer condiciones para limitar el poder de mercado de los mayores operadores, representantes estadounidenses han cuestionado los efectos de estas disposiciones sobre sus compañías.