El caso de Rubén Romeo, estudiante de química de 20 años de la UNAM, volvió a generar atención por las denuncias de su familia sobre irregularidades en la investigación y el riesgo de beneficios judiciales para las condenadas por su asesinato.

Según relató Javier, hermano de la víctima, en entrevista con Voces Ausentes, los hechos se remontan a 2006 tras la muerte de su madre, situación que, asegura, dejó al joven en condición de vulnerabilidad emocional. En ese contexto, señala que su entonces novia Leslie, junto con su madre Roxana y su abuela Ema, conocidas posteriormente como las “Viudas Negras”, habrían ejercido control sobre él.

Javier describe a su hermano como un joven cuya "nobleza rayaba en la ingenuidad", condición que, según su testimonio, fue aprovechada para aislarlo de su entorno familiar. Bajo esa influencia, Rubén demandó a su padre por pensión alimenticia y se trasladó a vivir con la familia de su pareja.

Hombre denuncia que su hermano fue asesinado por su novia, mamá y abuela: "Viudas negras" Foto: Especial

De acuerdo con la versión del denunciante, el control fue tal que el joven incluso fue involucrado como “autor material” en un robo, hecho por el cual permaneció un año en prisión preventiva antes de ser absuelto. Tras recuperar su libertad, intentó retomar sus estudios.



El 20 de agosto de 2009 fue hallado sin vida en Coyoacán, con signos de violencia. La familia sostiene que el crimen fue alterado para simular un móvil pasional. "Le incluyen en su chamarra un chocolate y un papelito... que dice 'que esta sea nuestra reconciliación, te amo Gabriel'", relató Javier, al indicar que peritajes atribuyeron la autoría de la nota a Roxana.

Uno de los elementos que despertó sospechas fue que la familia no fue informada oportunamente del fallecimiento. Según el testimonio, conocieron la muerte casi dos meses después, a través de aseguradoras. Para entonces, Leslie ya había reportado a Rubén como desaparecido, reclamado el cuerpo en Medicina Legal y gestionado su inhumación en fosa común, bajo el argumento de que no tenía familiares.

Escena del crimen Foto: AFP

La investigación también estableció posibles irregularidades en la contratación de seguros de vida. De acuerdo con Javier, Leslie solicitó documentación del caso para reclamar cinco pólizas que sumaban 35 millones de pesos. "En las grabaciones donde se está firmando el contrato no está mi hermano, solamente está Roxana y Leslie", afirmó, al señalar presuntas falsificaciones de firmas.

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Las autoridades identificaron además un posible patrón criminal. El caso se vinculó con la muerte previa del juez Raúl Becerril, pareja de Roxana, ocurrida meses antes en circunstancias que inicialmente se presentaron como un accidente de tránsito.

En el proceso judicial por el asesinato de Rubén, la Fiscalía determinó que la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y una herida en el cuello antes de ser abandonado en vía pública. Durante el juicio, las acusadas se declararon inocentes, situación que, según el hermano, se ha mantenido. "Ellas siguen diciendo que son inocentes... me siguen diciendo a mí que yo estoy mintiendo", afirmó.

Actualmente, Leslie y Roxana cumplen una condena de 27 años de prisión. Sin embargo, la familia ha manifestado preocupación ante la posibilidad de beneficios judiciales. Javier también denunció amenazas presuntamente relacionadas con el caso: "Ya no te metas en los asuntos, ten cuidado con tu familia, te estamos observando".