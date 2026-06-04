Hombre fue a buscar a su exnovia para convencerla de volver, pero lo asesinó su nueva pareja

Un hecho de violencia, captado por cámaras de seguridad, terminó con la muerte de un joven que llegó armado con un machete a la vivienda de su expareja sentimental para exigirle que retomaran la relación.

La secuencia, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, muestra el momento en que el hombre amenaza a varias personas y, segundos después, es abatido por otro individuo que se encontraba dentro del inmueble.

El caso ocurrió durante la tarde del pasado 27 de mayo en el estado de Goiânia, Brasil. De acuerdo con las primeras informaciones, el fallecido habría mantenido durante varios meses una conducta de acoso hacia su expareja luego de que la relación terminara. Las autoridades investigan si sus acciones previas estuvieron relacionadas con el desenlace registrado ese día.

Las imágenes de videovigilancia muestran al joven llegando en motocicleta hasta la residencia. Tras detenerse frente a la vivienda, se quitó el casco y extrajo un machete de aproximadamente un metro de longitud. En ese momento, una mujer que permanecía cerca de la entrada notó el arma blanca y corrió para resguardarse.



Acto seguido, el hombre avanzó hacia el inmueble mientras lanzaba gritos y amenazas contra quienes se encontraban en el lugar. Los ocupantes de la casa reaccionaron ingresando rápidamente para protegerse. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más dramático cuando una de las personas que estaba en el interior salió armada y enfrentó al agresor.

Según las versiones preliminares conocidas hasta ahora, quien disparó sería la actual pareja de la mujer. Al percibir la amenaza que representaba el hombre armado con el machete, accionó un arma de fuego en varias ocasiones. El atacante cayó al suelo en la parte exterior de la vivienda y murió en el lugar a causa de las heridas.

Las investigaciones apuntan a que el joven habría acudido al domicilio con la intención de confrontar a su expareja después de que ella rechazara la posibilidad de retomar la relación. En el inmueble, sin embargo, también se encontraba el actual compañero sentimental de la mujer, quien terminó interviniendo durante el altercado.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y analizando los videos de seguridad para determinar si la actuación del hombre que disparó se enmarca dentro de la legítima defensa. Hasta el momento no se ha informado si enfrentará cargos por la muerte del agresor.