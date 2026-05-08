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Hombre murió tras recibir puñetazo en plena vía pública durante discusión con motociclista: video

A través de redes sociales se viralizó el video que muestra la discusión en plena vía pública que terminó con la muerte de un conductor tras un golpe y un choque.

Hombre murió tras recibir puñetazo en plena vía pública durante discusión con motociclista
Cámaras de seguridad captaron todo.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Una discusión de tránsito terminó en tragedia luego de que un hombre de 41 años muriera tras recibir un puñetazo en medio de un altercado con dos motociclistas y sufrir posteriormente un grave accidente cuando intentaba abandonar el lugar.

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La víctima fue identificada como Edmilson Rodrigues dos Santos. El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en el barrio Candelária de Belo Horizonte, en Brasil, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Militar, el hombre se encontraba conduciendo por la región de Venda Nova cuando sostuvo una fuerte discusión con dos motociclistas en plena vía pública. En medio del enfrentamiento, uno de ellos le habría propinado un golpe en el rostro.

Tras la agresión, Rodrigues dos Santos regresó a su vehículo e intentó retirarse del sitio. Sin embargo, pocos metros después perdió el control del automóvil y terminó chocando violentamente contra un poste ubicado a un costado de la vía.

Este es el video de la pelea

Varias personas que presenciaron la escena alertaron a los organismos de emergencia. Al lugar llegaron equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que prestaron los primeros auxilios y trasladaron al conductor al Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente y el posterior choque.

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Entretanto, la Policía Civil inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de las personas involucradas. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los motociclistas que participaron en la discusión.

Como parte de las pesquisas, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta del altercado y ubicar a los responsables.

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