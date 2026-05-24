Hombre pierde la vida tras ser atacado por un tiburón

Un hombre de 39 años murió este domingo en Australia tras ser atacado por un tiburón en un arrecife de Queensland (noreste), una semana después de que otro australiano falleciera debido a las heridas causadas por un tiburón blanco frente a la costa de Perth (suroeste).

El medio público australiano ABC informó, citando a autoridades locales, que el hombre se encontraba en la localidad pesquera de Hull Heads cuando fue atacado por el animal, cuyas características aún no han sido descritas en los reportes oficiales.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta cerca de las 12:00, hora local (2:00 GMT), y se trasladaron hasta el lugar, situado a 160 kilómetros al sur de Cairns, en el extremo norte de Queensland.

“Posteriormente falleció a causa de sus heridas. La Policía de Queensland informó que se elaborará un informe para el forense”, indicó ABC.



El incidente ocurre nueve días después de que otro hombre, de 38 años, fuera atacado por un tiburón blanco de unos cuatro metros de longitud en la capital de Australia Occidental.

La víctima se encontraba a unos 20 metros de la embarcación en la que viajaba con amigos, quienes lograron sacarlo del agua y trasladarlo de urgencia hasta un muelle cercano, donde paramédicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Durante 2025 se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, incluido uno a un niño de nueve años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

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Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en el país oceánico, unos 260 mortales.

