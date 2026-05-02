Hombre y su pareja embarazada fueron asesinados cuando iban de compras para el baby shower

Una pareja que esperaba con entusiasmo la llegada de su primer hijo fue asesinada a tiros mientras realizaba compras para el baby shower que planeaban celebrar en los próximos días. El ataque, inesperado y violento, acabó con tres vidas y dejó a una familia sumida en el dolor.

El crimen ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, durante la tarde del miércoles. Según las primeras versiones entregadas por la Policía, hombres armados irrumpieron en la Avenida Canal das Taxas en busca de presuntos integrantes de una banda rival. En medio de la balacera, Igor Dante Santos, de 29 años, fue impactado y murió en el lugar.

Su pareja, Ariane Anselmo Cortes, de 32 años, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo, resultó gravemente herida. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos intentaron salvar su vida y la del bebé. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ambos fallecieron horas después.

Foto: Redes sociales

El impacto de la tragedia se profundizó cuando se conoció que el bebé también fue alcanzado por uno de los disparos. De acuerdo con el testimonio de la madre de Ariane, el proyectil impactó en el abdomen de la mujer, lo que hizo imposible salvar al menor. La familia recibió la noticia en el centro médico, en medio de la incertidumbre y la angustia.



Los allegados de la pareja relataron que ambos estaban viviendo una etapa de felicidad. Días antes habían compartido en redes sociales la noticia del embarazo, mostrando su emoción por la nueva etapa que comenzaban. Justamente, al momento del ataque, habían salido juntos a comprar decoraciones y recuerdos para el baby shower.

“Salieron a buscar los souvenirs para la fiesta. Íbamos a organizar todo en familia, estábamos muy ilusionados”, contó la madre de Ariane, quien no logra asimilar lo sucedido.



Hipótesis del ataque

Las autoridades investigan el caso y manejan como principal hipótesis una posible confusión. Según las pesquisas, Igor habría sido confundido con un integrante de un grupo delincuencial en medio de la disputa territorial entre organizaciones criminales que operan en la zona conocida como Terreirão.

Ariane, licenciada en Biomedicina, e Igor, supervisor de ventas, eran descritos como una pareja trabajadora, con planes de construir un hogar junto a su hijo. Sus vidas fueron truncadas de manera violenta, generando conmoción entre familiares, amigos y la comunidad, que ahora exige justicia por este hecho que enluta a toda una familia.