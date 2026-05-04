Identifican restos humanos en cocodrilo que habría devorado a empresario

La policía de Sudáfrica investiga si un cocodrilo de 4,5 metros devoró al empresario Gabriel Batista en la provincia de Mpumalanga, tras hallar restos humanos en el animal.

El operativo, liderado por el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), se desencadenó tras la desaparición de Batista, de 59 años, cuyo vehículo fue localizado atrapado en un puente de baja altura sobre el río Komati. Según informaron las autoridades, el hombre habría sido arrastrado por las recientes inundaciones que afectaron la zona, dando inicio a una búsqueda intensiva que culminó con el hallazgo del reptil el pasado sábado 2 de mayo.

La localización del animal fue posible gracias al uso de drones que rastrearon el cauce del río durante varios días. Una vez identificado el ejemplar sospechoso de haber atacado al empresario, los agentes procedieron a su eutanasia. Debido a la complejidad del terreno, el cuerpo del cocodrilo tuvo que ser trasladado desde una isla fluvial mediante un helicóptero de la institución policial.

"Se recuperaron restos humanos del interior del cocodrilo", confirmó el SAPS en un comunicado oficial. La maniobra de extracción aérea permitió llevar los restos a un centro especializado para iniciar las labores forenses pertinentes en este tipo de incidentes con fauna silvestre.



Tras el hallazgo del material orgánico, las autoridades judiciales ordenaron un análisis genéticos para establecer con certeza científica si corresponden al empresario desaparecido.

El caso ha generado conmoción en Mpumalanga, una región donde la interacción entre humanos y grandes reptiles aumenta durante las temporadas de lluvias intensas y desbordamiento de ríos, situaciones que alteran el hábitat natural de estos depredadores.