Imágenes apocalípticas: dron captó confinamiento en Shanghái

Shanghái, el motor económico de China y su mayor ciudad con 25 millones de habitantes, fue dividida en dos, en un intento de las autoridades por encontrar nuevas formas de controlar un persistente brote de COVID-19 que pone a prueba la estrategia de cero COVID.

La ciudad, cuna de la cultura juvenil, la moda y las finanzas internacionales de China, también es ahora el corazón del peor brote del coronavirus en dos años.

Publicidad

Este miércoles, 30 de marzo, registró cerca de 6.000 casos ligados a la variante ómicron, lo que estremeció la estrategia china de aplastar hasta el mínimo brote del virus apenas aparece. Por eso, Shanghái empezó el mayor confinamiento luego de haber pasado por esta situación hace dos años cuando inició todo. Un dron mostró cómo se encuentra la ciudad en este momento debido al confinamiento.

Una de las megaciudades del gigante asiático vuelve al confinamiento por un brote de covid-19. La mitad oriental de Shanghái se cerró por cuatro días, y luego le tocará el turno a la parte occidental.



Las imágenes fueron captadas por un dron, ¿te transporta de vuelta al 2020? pic.twitter.com/ULEVMTmY8Y — Juan david (@Juandav14978345) March 30, 2022

El confinamiento ha generado depresión a los habitantes.

"No puedo salir de la casa, no puedo comprar provisiones, no puedo salir con mis amigos", manifestó Terry, quien trabaja en una firma estatal.

Publicidad

El distrito Pudong fue cerrado el lunes, 28 de marzo, después de semanas de confinamientos focalizados en barrios donde se detectaban contagios.

Esos cierres llevaron a los pobladores atemorizados a correr a hacer compras en los mercados, sin tiempo de hacer planes ante la orden de permanecer en casa emitida con 48 hora de anticipo. Como muchos otros, Terry quedó con su salario reducido por el cierre de su oficina. Incluso si Pudong reabre el viernes, 1 de abril, como está previsto, la ciudad parece estar lejos de erradicar el virus.

Publicidad

Lea también

La incertidumbre lo está afectando, aseguró.

"Estoy aburrido y desanimado. Paso encerrado mucho tiempo y solo puedo ver televisión, leer libros y jugar videojuegos", se quejó.

Publicidad

Durante la cuarentena, los residentes deberán permanecer en sus hogares y el transporte público, incluidos los taxis, quedará suspendido.

Para controlar el rebrote, que dejaba el lunes por la mañana 416 casos sintomáticos y más de 14.000 asintomáticos, las autoridades organizarán campañas masivas de pruebas PCR en los distritos que queden confinados para detectar a los contagiados.

Publicidad

Durante el confinamiento estará permitido pedir comida o suministros a domicilio, pero los repartidores solo tendrán permitido el acceso hasta la puerta de las urbanizaciones, no podrán entrar en los edificios.

Se ha ordenado que las empresas implementen el trabajo desde casa para sus empleados, excepto en los casos de compañías "que garantizan la vida y la operación de la ciudad", entre las que se encuentran las del sector energético, de telecomunicaciones o de suministro de alimentos.