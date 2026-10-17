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Impactante avalancha arrastró a excursionistas a laguna helada en Chile; dejó tres muertos

La avalancha ocurrió en un centro de esquí de los Andes chilenos y sorprendió a varios excursionistas, causando la muerte de algunos y dejando a otros heridos en medio de la emergencia.

Impactante avalancha arrastró a excursionistas a laguna helada en Chile; dejó tres muertos
Una gran avalancha en los Andes de Chile sorprendió a un grupo de excursionistas, arrastrándolos a una laguna helada y cobrando la vida de tres personas
Foto collage realizado por Blu Radio: imágenes tomadas de @Somos617 y @rgcqcl
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Una avalancha se registró este sábado en un centro de esquí en la zona central de la cordillera de los Andes chilenos y provocó la muerte de al menos tres personas, informaron las autoridades del país.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó en un primer momento que el número de víctimas fatales era de cuatro, pero a última hora de hoy rectificó y lo redujo a tres.

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Además, otros cuatro excursionistas resultaron heridos de distinta gravedad y fueron atendidos por signos de hipotermia.

El accidente tuvo lugar en los alrededores de la Laguna del Inca, en el Centro de Esquí Portillo, el más antiguo de Suramérica, ubicado a dos horas de Santiago y a solo tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, que separa la región chilena de Valparaíso con Mendoza (Argentina).

Impactante avalancha arrastró a excursionistas a laguna helada en Chile; dejó tres muertos
Rescatistas trabajaron entre bloques de hielo en la laguna helada para auxiliar a los excursionistas atrapados tras la mortal avalancha en Chile
Captura de pantalla de: @rgcqcl

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La avalancha arrastró al grupo de excursionistas a las aguas heladas de la laguna, donde los equipos de rescate desplegaron un intenso operativo para recuperar los cuerpos.

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Según el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, los equipos de rescate solo pudieron recuperar dos cuerpos y carecen de momento de maquinaria para sacar el tercero del agua.

El centro de esquí lamentó los hechos y explicó en un comunicado que "el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada".

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"Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves", indicó en un comunicado el gerente general del centro, Miguel Purcell.

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