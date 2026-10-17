Impactante avalancha arrastró a excursionistas a laguna helada en Chile; dejó tres muertos

Una avalancha se registró este sábado en un centro de esquí en la zona central de la cordillera de los Andes chilenos y provocó la muerte de al menos tres personas, informaron las autoridades del país.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó en un primer momento que el número de víctimas fatales era de cuatro, pero a última hora de hoy rectificó y lo redujo a tres.
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Además, otros cuatro excursionistas resultaron heridos de distinta gravedad y fueron atendidos por signos de hipotermia.
El accidente tuvo lugar en los alrededores de la Laguna del Inca, en el Centro de Esquí Portillo, el más antiguo de Suramérica, ubicado a dos horas de Santiago y a solo tres kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, que separa la región chilena de Valparaíso con Mendoza (Argentina).
La avalancha arrastró al grupo de excursionistas a las aguas heladas de la laguna, donde los equipos de rescate desplegaron un intenso operativo para recuperar los cuerpos.
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Según el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, los equipos de rescate solo pudieron recuperar dos cuerpos y carecen de momento de maquinaria para sacar el tercero del agua.
El centro de esquí lamentó los hechos y explicó en un comunicado que "el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada".
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"Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves", indicó en un comunicado el gerente general del centro, Miguel Purcell.
AVALANCHA DEJA TRES PERSONAS FALLECIDAS Y CUATRO LESIONADOS EN LAGUNA DEL INCA, LOS ANDES Información entrega en horas de la tarde de este Sábado 17 de Octubre 2026 por la SENAPRED Valparaíso, relación a la avalancha, consolidada las tareas de búsqueda, rescate y verificación se informa de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, tras el accidente ocurrido en el Centro de SKI Portillo, sector sur de la Laguna del Inca, comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. ACCIDENTE RECREACIONAL Cabe señalar que las autoridades han calificado de accidente recreacional, ha dejado como consecuencia que dos de los lesionados fueron traslados hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes y dos permanecen en el Hotel Portillo. Dos de las personas fallecidas fueron extraídas y trasladadas al Servicio Médico Legal SML, mientras los equipos de respuesta continúan con el operativo de extracción del tercer fallecido que se encuentra al interior de la laguna. EQUIPO MULTI OPERATIVO En el lugar permanecen Bomberos de Los Andes con equipo de rescate agreste, Carabineros con apoyo de una brigada Aero policial, SAMU, Personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y del Hotel portillo, SENAPRED Regional y Servicio Médico Legal SML. CENTRO CERRADO Y PROHIBICIÓN Asimismo es important que el Centro de SKI y Hotel Portillo se encuentran cerrados desde el pasado 12 de Octubre y prohibición de ingreso a las pistas del centro, incluyendo letreros informando del "Peligro de Muerte" en el sector de la Laguna del Inca. @senapred @ZonaCarabValpo @ruta5chile @rgcqcl https://t.co/aXximjb0pC 21 años en la web— jorge budrovich (@rgcqcl) October 17, 2026