Impactante choque: policía resulta herido en persecución tras chocar de frente contra un vehículo

Las persecuciones policiales, aunque necesarias en muchos casos para combatir el crimen, representan un alto riesgo en las vías.

La velocidad, la presión del momento y la imprevisibilidad de los sospechosos pueden desencadenar accidentes graves, poniendo en peligro tanto a los agentes como a otros conductores y peatones. Pues en cuestión de segundos, una intervención puede transformarse en una situación crítica.

Policía resulta herido en persecución

Un ejemplo de ello ocurrió en la ciudad de São Paulo, Brasil, allí un agente de la Policía Militar resultó herido en un accidente de tránsito mientras perseguía a unos sospechosos en la calle Francisca Queirós, en el barrio Jardim Ângela, ubicado en la zona sur de la ciudad.



De acuerdo con la información conocida, el uniformado, de 32 años de edad, se encontraba siguiendo a una motocicleta que circulaba en actitud sospechosa cuando, en medio de la persecución, terminó colisionando de frente contra un automóvil.

El fuerte impacto provocó que el agente saliera expulsado y cayera sobre el asfalto, requiriendo atención médica urgente.

Tras el accidente, equipos de rescate de la misma corporación acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Según medios locales, las labores de auxilio contaron además con el apoyo del helicóptero Águia, lo que permitió agilizar la atención del uniformado.

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A pesar de la gravedad del choque, el policía permaneció consciente durante todo el procedimiento de asistencia en el sitio. Sin embargo, manifestó intensos dolores en la región lumbar y en los brazos, lo que generó preocupación entre los socorristas.

Posteriormente, el agente fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada. Actualmente, permanece bajo observación mientras los profesionales de la salud evalúan el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente.