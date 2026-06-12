Video: motociclista escapó de la muerte en la vía Medellín-Bogotá: estuvo a segundos de morir

Andar en motocicleta puede ser una de las formas más rápidas y prácticas de movilizarse, pero también es una de las más peligrosas. La exposición directa al entorno, la alta velocidad y la vulnerabilidad frente a otros vehículos convierten a los motociclistas en actores de alto riesgo en las vías.

Pues un segundo de distracción, una mala maniobra o un imprevisto pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Motociclista escapó de la muerte en la vía Medellín-Bogotá

Un claro ejemplo de estos riesgos se vivió recientemente en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Guarne en Antioquia. Allí, un motociclista sufrió un fuerte accidente tras chocar contra un carro, quedando tendido en plena mitad del carril, completamente expuesto al tránsito que circulaba a alta velocidad.



El dramático momento fue captado en video por los ocupantes de uno de los vehículos que se desplazaba detrás.

En las imágenes se observa cómo, en cuestión de segundos, un camión de carga se aproxima a gran velocidad hacia el lugar donde el motociclista permanecía en el suelo.

De manera casi milagrosa, el conductor logró esquivar la trayectoria del camión justo a tiempo, evitando una tragedia que parecía inevitable.

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Contra todo pronóstico, el motociclista salió ileso del incidente. Tras su caída, el hombre fue auxiliado por otros motociclistas y personas que se encontraban cerca del lugar.