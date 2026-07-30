Impactante erupción del volcán Etna activa alerta roja en sector de Italia: quedó en video

Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales de gran magnitud que pueden representar un riesgo para las comunidades cercanas cuando no se toman las medidas de prevención necesarias.

La expulsión de ceniza, gases y material volcánico puede afectar la calidad del aire, la movilidad, la infraestructura y, en algunos casos, poner en peligro la vida de las personas que se encuentran en zonas de influencia.

Por esta razón, los sistemas de monitoreo volcánico y las alertas tempranas son fundamentales para reducir los riesgos y permitir que las autoridades adopten medidas preventivas ante posibles afectaciones.

Impactante erupción del volcán Etna

El volcán Etna, ubicado en Sicilia, Italia, registró una nueva erupción que dejó una imponente columna de ceniza y humo elevándose varios kilómetros sobre el cráter. El fenómeno fue captado en video y generó atención por la magnitud de la actividad volcánica.

Las imágenes revelaron un espectáculo natural que dejó ver una emisión de lava que atrajo la atención de turistas y visitantes de diferentes partes del mundo. En el fenómeno se observa cómo el magma desciende por las laderas del cráter, mientras las densas columnas de humo se elevan varios metros hacia el cielo, creando una escena única.

Ante este evento, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) declaró alerta roja para la aviación, debido a la presencia de material expulsado por el volcán que podría representar un riesgo para las operaciones aéreas en la zona.

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Como medida preventiva, las autoridades locales ordenaron el cierre del espacio aéreo alrededor del Etna mientras se evaluaba la evolución de la actividad volcánica. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Catania-Fontanarossa continuó operando con normalidad.

🇮🇹🌋 Un despertar majestuoso: nueva erupción del Etna se registra en Italia



Una imponente columna de ceniza y humo se alzó varios kilómetros sobre el monte Etna. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) declaró el nivel rojo de alerta para la aviación.… https://t.co/sfFb045w68 pic.twitter.com/9shVjqam9S — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 30, 2026

El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y sus episodios eruptivos son monitoreados constantemente por expertos debido a su frecuente actividad. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del volcán para determinar si son necesarias nuevas medidas de seguridad.