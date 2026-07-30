En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
UEFA rompe con la FIFA
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Impactante erupción del volcán Etna activa alerta roja en sector de Italia: quedó en video

Impactante erupción del volcán Etna activa alerta roja en sector de Italia: quedó en video

El espectáculo natural dejó ver una emisión de lava que atrajo la atención de turistas y visitantes de diferentes partes del mundo. Fue necesario declarar alerta roja para la aviación.

volcán Etna hace erupción.jpg
Volcán Etna hace erupción.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales de gran magnitud que pueden representar un riesgo para las comunidades cercanas cuando no se toman las medidas de prevención necesarias.

La expulsión de ceniza, gases y material volcánico puede afectar la calidad del aire, la movilidad, la infraestructura y, en algunos casos, poner en peligro la vida de las personas que se encuentran en zonas de influencia.

Por esta razón, los sistemas de monitoreo volcánico y las alertas tempranas son fundamentales para reducir los riesgos y permitir que las autoridades adopten medidas preventivas ante posibles afectaciones.

Impactante erupción del volcán Etna

El volcán Etna, ubicado en Sicilia, Italia, registró una nueva erupción que dejó una imponente columna de ceniza y humo elevándose varios kilómetros sobre el cráter. El fenómeno fue captado en video y generó atención por la magnitud de la actividad volcánica.

Las imágenes revelaron un espectáculo natural que dejó ver una emisión de lava que atrajo la atención de turistas y visitantes de diferentes partes del mundo. En el fenómeno se observa cómo el magma desciende por las laderas del cráter, mientras las densas columnas de humo se elevan varios metros hacia el cielo, creando una escena única.

Ante este evento, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) declaró alerta roja para la aviación, debido a la presencia de material expulsado por el volcán que podría representar un riesgo para las operaciones aéreas en la zona.

Publicidad

Como medida preventiva, las autoridades locales ordenaron el cierre del espacio aéreo alrededor del Etna mientras se evaluaba la evolución de la actividad volcánica. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Catania-Fontanarossa continuó operando con normalidad.

El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y sus episodios eruptivos son monitoreados constantemente por expertos debido a su frecuente actividad. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del volcán para determinar si son necesarias nuevas medidas de seguridad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Italia

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad