Impresionante choque de trenes deja siete muertos y decenas de heridos en Indonesia

Rescatistas se movilizaron el martes para buscar sobrevivientes del choque de dos trenes cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, que causó al menos siete muertos y decenas de heridos.

El accidente se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de la capital.

Anne Purba, portavoz del operador ferroviario estatal KAI, dijo a la televisión local la mañana del martes que el percance dejó siete muertos y 81 heridos.

Indicó que los rescatistas luchaban por alcanzar a dos personas que continúan atrapadas con vida entre los escombros.



Una sobreviviente relató los momentos de terror que vivió luego de que un tren de larga distancia embistió a un tren local detenido en el que se encontraba.

"Pensé que iba a morir", contó Sausan Sarifah, de 29 años, desde su cama en el hospital RSUD Bekasi, donde fue ingresada con un brazo roto y un profundo corte en un muslo.

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"No tuvimos tiempo de levantarnos para salir y todo el mundo terminó apilado dentro del tren, aplastados unos sobre los otros. No sé cómo está la persona que estaba debajo de mí", agregó.

Su temor era morir asfixiada en la aglomeración de gente y que algunos de los que quedaron atrapados abajo no sobrevivirían.

Según Franoto Wibowo, otro portavoz de KAI, parece que un taxi rozó al tren de cercanías en un paso a nivel, lo que hizo que se detuviera en las vías, donde fue embestido.

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El jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó que un tren de larga distancia chocó contra el último vagón, reservado para las mujeres en el tren de cercanías.

Un periodista de la AFP vio en el lugar cómo se evacuaba a personas de entre los restos en camillas, ante la mirada de cientos de curiosos, algunos de ellos visiblemente conmocionados.

El vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Sufmi Dasco Ahmad, advirtió de que el saldo podría aumentar.

🚨 | Aumenta a 7 el número de muertos y a 81 los heridos tras el choque de trenes en Indonesia. pic.twitter.com/PnT7DiiRib — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

En medio de la noche, los equipos de rescate pedían botellas de oxígeno, mientras las ambulancias esperaban en una fila serpenteante, con las luces de emergencia encendidas.

El accidente causó "daños importantes en varios vagones", señaló la agencia de búsqueda y rescate de Yakarta en un comunicado.

Las 240 personas a bordo del tren de larga distancia fueron evacuadas sanas y salvas, aseguró Anne Purba.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.