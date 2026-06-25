Impresionante cielo rojo oscuro sorprendió a habitantes en Rusia: fenómeno quedó en video

La naturaleza no deja de sorprender con fenómenos que, por su apariencia, parecen sacados de una película. Desde auroras boreales y nubes de formas inusuales hasta tormentas que transforman por completo el paisaje, estos eventos suelen captar la atención de millones de personas cuando quedan registrados en video y se viralizan en redes sociales.

En esta ocasión, un llamativo fenómeno atmosférico convirtió el cielo en una enorme capa de color rojo oscuro, lo que causó asombro entre los habitantes de una ciudad de Rusia y despertando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Impresionante cielo rojo oscuro sorprendió a habitantes en Rusia

Las imágenes fueron captadas recientemente en la región de Cheliábinsk, en Rusia, donde los habitantes observaron cómo el cielo adquiría intensos tonos rojizos durante varios minutos.



Los videos, que rápidamente comenzaron a circular en redes, muestran una enorme masa de nubes teñidas de rojo oscuro cubriendo gran parte del cielo mientras la ciudad permanecía bajo la noche.

El impactante contraste hizo que muchos compararan la escena con el escenario de una película de ciencia ficción o de un apocalipsis.

De acuerdo con la información divulgada, el fenómeno fue provocado por una tormenta severa que coincidió con condiciones atmosféricas particulares, las cuales favorecieron la coloración rojiza de las nubes. La combinación de estos factores produjo el llamativo espectáculo visual que sorprendió a quienes se encontraban en la zona.

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Aunque la escena generó incertidumbre entre algunos ciudadanos, se trató de un fenómeno meteorológico asociado a las condiciones de la tormenta y a la forma en que la luz interactuó con las nubes y la atmósfera en ese momento; se trata de un fenómeno muy preciso y poco usual.