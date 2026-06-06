Incendio arrasa embarcaciones en Manta: disputa entre bandas criminales podría ser la razón

Un incendio de gran magnitud registrado este sábado en la rada del puerto de Manta movilizó a organismos de emergencia y dejó severos daños en varias embarcaciones fondeadas frente a la costa de la ciudad manabita.

La alerta se difundió cuando comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban llamas consumiendo varias naves y una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del puerto.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Manta acudió al sitio para ejecutar labores de control y extinción del fuego, mientras efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo de seguridad para resguardar el área y apoyar las tareas de emergencia.

El incendio se inició aproximadamente a las 11:00 (hora de Ecuador, la misma de Colombia). Dos horas y media después, las llamas habían alcanzado una cantidad considerable de embarcaciones, lo que ha llevado a presumir que se trató de un ataque coordinado y planificado.



Entre los bienes afectados figuran al menos 14 barcos pesqueros semiindustriales e industriales, con capacidades que van de 1.300 a 3.000 toneladas. También resultaron alcanzadas por el fuego más de 20 lanchas, entre fibra de vidrio y otras de mediana dimensión.

Se investigan las causas del siniestro y la magnitud total de los daños. Sin embargo, información preliminar señala que al menos dos personas habrían resultado heridas. No se ha confirmado si existen desaparecidos o víctimas mortales.

El probable origen

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De acuerdo con un reporte de la revista Vistazo, el probable origen de este ataque simultáneo contra varias naves estaría relacionado con la estructura criminal Los Lobos, organización que mantiene una disputa con Los Choneros por el control de zonas estratégicas de Manabí utilizadas para el envío de droga por vía marítima.

La confrontación entre ambos grupos criminales se habría intensificado tras una serie de hechos violentos ocurridos en la provincia. Uno de los más relevantes fue el asesinato de Juan José Fernández Zapata, conocido como "Capi Zapata", capitán de barco y propietario de varias embarcaciones, entre ellas el atunero Doña Nancy, según reseñó El Vistazo.

El crimen ocurrió el 2 de junio de 2025, cuando Fernández Zapata visitaba la tumba de su padre junto a familiares. Según el parte policial, fue atacado por varios sujetos que se movilizaban en un vehículo y una motocicleta. Los agresores habrían esperado a que descendiera de su automóvil blindado para dispararle.

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Las autoridades continúan recopilando información para determinar las causas del incendio y establecer si el hecho está vinculado con la escalada de violencia que afecta a Manabí.

