Incertidumbre electoral: Transparencia de Perú descarta fraude pese a crisis logística

En el marco de una de las elecciones más complejas y divididas de los últimos años en Perú, la Asociación Transparencia, organismo encargado de la observación del proceso, ha salido al paso de las denuncias de fraude.

Ómar Awapara, secretario general de dicha asociación, ofreció un balance detallado sobre lo ocurrido durante la jornada de votación, desestimando las acusaciones de nulidad presentadas por sectores de la derecha política.



Evaluación de la jornada y denuncias de fraude

Ante los cuestionamientos del candidato Rafael López Aliaga, quien ha denunciado ser víctima de un fraude tras caer al tercer lugar en el conteo, Ómar Awapara fue enfático al señalar que la observación de campo no respalda estas afirmaciones.

“Nosotros hemos desplegado un cuerpo de voluntarios, de observadores, cerca de 4.000 en más de 100 provincias del Perú... lo que hemos encontrado es una jornada electoral muy pacífica y libre de incidencias notables fuera de Lima”, explicó el secretario de Transparencia.

A pesar de que el conteo continúa y la diferencia entre el segundo y tercer puesto es de apenas unos 10.000 votos, Ómar Awapara sostiene que no existen motivos jurídicos para invalidar el proceso



Al ser consultado sobre la posibilidad de anular los resultados, respondió: “No, no hay causal... estos fueron incidentes bastante graves, pero estuvieron muy concentrados en algunas mesas de votación en Lima y no cumplen con los causales legales para una nulidad o anulación”.



El impacto del caos logístico en la capital

El foco de la controversia se centra en lo ocurrido en Lima, donde la demora en la apertura de mesas generó un fuerte descontento. Según Ómar Awapara, esta “Jornada sí se vio interrumpida por estas inexcusables en las mesas de algunos distritos de Lima”, lo que impidió que muchos ciudadanos ejercieran su derecho al voto en las primeras horas.

Aunque López Aliaga argumenta que estos problemas le restaron medio millón de votos, Transparencia indica que, si bien hubo ausentismo, este se mantiene dentro de los patrones históricos

No obstante, Ómar Awapara reconoció que “hay evidencia de que hay mucha gente de que pasadas las 11, 12 del día decidió no votar e irse de vuelta a su casa”, un fenómeno que afectó particularmente a los distritos donde el candidato de derecha tiene su mayor bolsón electoral.

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Escuche aquí la entrevista: