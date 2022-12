Indemnizan con equivalente a $3 mil millones a alumna obligada a orinar en balde

Una estudiante de California recibió 1,25 millones de dólares de indemnización por haber sido obligada a orinar en un balde, luego de que no le permitieran hacer una pausa para ir al baño.



Un jurado de San Diego falló el miércoles en favor de la exalumna del colegio Patrick Henry, que había presentado una demanda tras el incidente en 2012 y en la que reclamaba una indemnización de 25.000 dólares.



Según esta denuncia, la adolescente, que tenía 14 años al momento de los hechos, no había sido autorizada a ir al baño porque el colegio tenía reglas muy estrictas.



La profesora le sugirió que orinara en un balde dentro de un armario donde se guardaban cosas, al fondo de la sala, y luego tirar la orina en un lavabo.



El episodio fue humillante y le valió burlas y mensajes obscenos por parte de algunos compañeros, lo que la empujó a intentar suicidarse, según explicó la joven en un juicio que duró tres semanas.



"Esto no le debería haber sucedido jamás a una chica de 14 años", declaró a la AFP su abogado, Brian Watkins, quien reconoció que este es uno de los casos "más inusuales" a los que se enfrentó.



El abogado asegura que su clienta, ahora de 18 años, está satisfecha con el veredicto y continúa haciendo terapia para superar el trauma.



Los representantes del distrito escolar explicaron que la profesora, puesta en licencia administrativa y que nunca volvió al colegio tras el incidente, pensaba simplemente que estaba aplicando las reglas.



En un "momento de falta de claridad, pensó que era una buena idea", declaró Katheryn Martin, abogada de los acusados.