Indignación por profesora que golpeó a una alumna en clase tras desafiarla a llevar a sus papás

La agresión de una profesora contra una estudiante en plena jornada escolar quedó registrada en video y desató una fuerte polémica en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que la docente sostiene una acalorada discusión con la menor, la reta a llevar a sus padres al colegio y, segundos después, la golpea e insulta frente al resto de sus compañeros. El caso generó indignación entre cientos de usuarios y dio paso a una investigación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió en el Centro Educativo República de Cuba, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, en Morazán, Yoro, Honduras. De acuerdo con el video que comenzó a circular en plataformas digitales, la profesora, identificada como Perla Díaz, reprendía a la alumna por su comportamiento dentro del salón de clases. Durante el intercambio de palabras, la docente le exige que lleve a sus papás a la institución para hablar sobre la situación, pero poco después pierde el control y le propina una cachetada mientras la insulta con expresiones ofensivas.

En otro momento de la grabación, la profesora se percata de que otra estudiante está registrando lo sucedido con su teléfono celular y decide quitarle el dispositivo para impedir que continúe grabando.



TRISTE COMO LA PODRIDA SOCIEDAD DE ESE PAÍS EXPONEN A ESA POBRE MUJER! ENTIENDO Q NUNCA DEBERÍA HABER GOLPEADO A LOS MENORES! PERO MIENTRAS ELLA ES EXPUESTA COMO CRIMINALS

LOS Q GOBIERNAN A ESE PAÍS ROBAN MILLONES Y ANDAN COMO PEDRO POR SU CASA — Noel DAVEZ🇺🇸🖤🇺🇸 (@noelDAVS) July 10, 2026

Tras conocerse los hechos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias correspondientes y sostuvo comunicación con el director de la institución educativa para recopilar información. Debido a que la presunta víctima es menor de edad, parte del proceso se manejó inicialmente bajo reserva.

Horas después, la Policía Nacional de Honduras confirmó la detención de Perla Díaz. Según informaron las autoridades, la profesora es investigada como presunta responsable del delito de trato degradante y fue puesta a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso judicial de acuerdo con la legislación vigente.

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Después de la captura, una de las hijas de la docente salió públicamente en defensa de su madre. Si bien reconoció que lo ocurrido fue un error, aseguró que la familia lamenta profundamente la situación y considera que la profesora ha sido expuesta de manera desproporcionada.

"Mi mamá ha dedicado su vida al magisterio y nunca había pasado algo así", expresó la joven, quien señaló que tanto ella como su hermana también son maestras y conocen de primera mano el compromiso de Perla Díaz con la educación.

Además, explicó que su madre perdió a sus padres cuando tenía apenas 11 años y que durante años ha contribuido al bienestar de la comunidad educativa, incluso financiando con recursos propios actividades escolares, materiales didácticos y vestuarios para eventos culturales.

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No obstante, aclaró que la familia no pretende justificar la agresión. Según indicó, la profesora ya había manifestado anteriormente que la estudiante presuntamente le había faltado al respeto en otras oportunidades y que ese día volvió a responderle de forma desafiante durante la clase.