Irán acusa a Donald Trump de ayudar a “terroristas” en Siria

El presidente iraní, Hassan Rohani, acusó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de ayudar a los grupos "terroristas" en Siria, en un discurso difundido por la televisión del Estado Irib.



"Este señor que tomó el poder en Estados Unidos decía querer luchar contra el terrorismo, pero hoy, todos los grupos terroristas en Siria se muestran molestos después del ataque estadounidense", declaró Rohani sin nombrar directamente a Trump.



Estados Unidos atacó el viernes una base aérea del ejército sirio en respuesta a un supuesto ataque químico el martes contra la localidad rebelde de Jan Sheijun.



"Si usted dijese la verdad (afirmando querer luchar contra el terrorismo durante la campaña electoral estadounidense), ¿por qué su primera acción fue ayudar a los terroristas? ¿Por qué haber atacado al ejército sirio que está en guerra contra los terroristas?", añadió Rohani.



Irán que apoya financieramente y militarmente al régimen del presidente sirio, Bashar al Asad, condenó el viernes el ataque estadounidense contra la base aérea de Al Shayrat (centro de Siria).



Rohani pidió la creación de una "comisión independiente (...) con la presencia de países neutrales sobre el supuesto ataque químico ya que, según Naciones Unidas, Siria no posee armas químicas".



Los responsables iraníes insistieron en el hecho de que el régimen de Damasco procedió a su desarme químico, lo que no es el caso, según ellos, de los grupos armados rebeldes y yihadistas.



El presidente Rohani afirmó que después de la "agresión" estadounidense contra Siria, Irán debía "prepararse para cualquier imprevisto".

"No sabemos lo que preparan los nuevos dirigentes estadounidenses para la región", concluyó.