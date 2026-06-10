Irán va a revisar las negociaciones con EEUU tras los últimos ataques

Irán afirmó este miércoles que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras el último intercambio de ataques de la noche pasada, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

“Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de las negociaciones con EE.UU.). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA.

La advertencia del diplomático se produce después de que la noche del martes, Estados Unidos atacase varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.



Por su parte, autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, un extremo negado por Washington.

Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

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Se trata del que es quizás el mayor intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, y se produce en medio de las negociaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.