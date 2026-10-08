Isaías se intensifica a huracán categoría 1 en golfo de México: Florida se prepara para el impacto

Isaías se intensificó este miércoles a huracán categoría 1 en el golfo de México, con vientos de 120 kilómetros por hora, mientras mantiene en alerta al este y sureste del país por las fuertes lluvias y vientos a su paso, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En un aviso meteorológico, el SMN indicó que a las 21:30 hora local (3:30 GMT +1), "la tormenta tropical Isaias se intensificó a huracán categoría 1".

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El centro del fenómeno se localizó a unos 290 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán (sureste), y a 370 al nor-noroeste de Campeche, Campeche.

Isaías registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.



El organismo pronostica que el huracán provoque lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Tamaulipas, y lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Quintana Roo.

También prevé vientos sostenidos de hasta 40 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros de altura.

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Además, el SMN advirtió que los efectos de Isaías pueden provocar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones, por lo que se exhortó a la población a atender los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

México está actualmente en alerta por tres ciclones, dos en el Pacífico y uno en el Atlántico.

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En el Pacífico, recién se formó este miércoles la tormenta tropical Simón, la cual amenaza de convertirse en huracán desde el viernes y generar efectos directos hacia el fin de semana.

Al mismo tiempo, el huracán Rachel, de categoría 1, situado a más de 1.000 kilómetros de Cabo San Lucas, podría modificar su trayectoria y acercarse el domingo a la región de Ensenada y Tijuana, en Baja California (norte).

La actividad ocurre después de que el Pacífico mexicano registrara la semana pasada a Rachel, que alcanzó categoría 3, y a Polo, que permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.

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Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

Mientras que en el Atlántico, el SMN estima entre 11 y 15 ciclones, con entre uno y dos huracanes mayores.