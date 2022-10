Jefe de gabinete de Guaidó está secuestrado: diputado venezolano

Más de cien agentes del servicio de inteligencia de Maduro irrumpieron en la madrugada de este jueves en las viviendas de opositores al régimen, donde privaron de la libertad a Roberto Marrero, jefe de Despacho del presidente interino de Juan Guaidó.

Así lo relató en Mañanas BLU el diputado opositor Sergio Vergara, quien reveló que también fue retenido un trabajador suyo llamado Luis Aguilar.

"Mientras dormía sentí golpes a la puerta, después de unos minutos me levanté, fui a una de las ventanas y vi dos patrullas del Sebín", narró Vergara





De acuerdo con el legislador, los agentes de inteligencia violentaron las ventanas y puertas de la vivienda, donde además apuntaron con armas a los presentes.



“Les mostré mi credencial, sin embargo me tiraron al suelo, me sometieron y me mantuvieron allí con un funcionario encima de mi espalda durante algunos minutos mirando hacia al piso para impedir de esa forma que yo viera lo que estaba ocurriendo”, añadió Vergara.



“Buscaban, seguramente, a Roberto Marrero, y quizá pensaron que estaba aquí, pero no los detuvo el que yo me identificara para tenerme retenido por dos horas”, agregó.

“Ya nada puede sorprendernos de la dictadura, porque sabemos que no les importa secuestrar a venezolanos”, declaró el opositor.

“Hoy más que nunca el mundo está claro, consciente y comprometido con los venezolanos para lograr su libertad”, sostuvo.

Escuche esta entrevista:

