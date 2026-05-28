Joven grabó la muerte de sus amigos tras fuerte choque en plena avenida: quedó en video

Un impactante video difundido en redes sociales mostró los momentos previos a un fatal accidente de tránsito que terminó con la muerte de dos jóvenes. La grabación, realizada por uno de los ocupantes del vehículo, evidenció una serie de imprudencias al volante que quedaron registradas segundos antes del choque.

Las autoridades informaron que el siniestro ocurrió el pasado 19 de mayo en el municipio de Rolim de Moura, en el estado de Rondonia, Brasil. De acuerdo con medios locales, cinco jóvenes se movilizaban en un automóvil que pertenecía a una concesionaria y que debía ser trasladado a un taller para un tratamiento de pintura, tarea que estaba a cargo de uno de los trabajadores del establecimiento.

Sin embargo, en lugar de cumplir con el recorrido asignado, el empleado decidió salir junto a varios amigos y utilizar el vehículo para recorrer las calles de la ciudad. Durante el trayecto, uno de los ocupantes comenzó a grabar con su celular lo que consideraban una “hazaña”, sin imaginar que todo terminaría en tragedia.

En el video que se viralizó en distintas plataformas digitales se puede observar que el automóvil circulaba a más de 160 kilómetros por hora. Además, los jóvenes consumían bebidas alcohólicas mientras escuchaban música a alto volumen dentro del vehículo.



Otro de los aspectos que llamó la atención de los usuarios en redes fue el estado en el que se encontraba el carro. El conductor no utilizaba el asiento original del automóvil, sino una silla de playa adaptada de manera improvisada, situación que incluso fue motivo de bromas entre los ocupantes durante la grabación.



Segundos después, las imágenes muestran cómo el vehículo golpea contra una banqueta, lo que provoca que el conductor pierda el control. Finalmente, el automóvil terminó estrellándose violentamente contra un árbol a un costado de la vía.

Pese a la magnitud del choque, el teléfono continuó grabando tras el impacto. En el registro audiovisual se alcanzan a escuchar los gritos y lamentos de algunos de los sobrevivientes, quienes intentaban salir del vehículo mientras la música seguía sonando dentro del automóvil destruido.

Los reportes oficiales confirmaron la muerte de un joven de 20 años y un adolescente de 16, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades. Los otros tres ocupantes resultaron con heridas de consideración y tuvieron que ser trasladados a centros médicos, aunque hasta ahora no se ha actualizado información sobre su estado de salud.