Julian Assange, como ecuatoriano, tenía garantías: abogado

Carlos Poveda, abogado de Julian Assange en Quito (Ecuador), aseguró que la revocatoria del asilo a su cliente, así como el retiro de la nacionalidad, tendrán que ser dirimidos en un tribunal y no de manera mediática como lo hizo el presidente Lenín Moreno.



“Nuestra Constitución establece que quienes tienen derechos tienen garantías al debido proceso. Eso no ha sido observado. Como ecuatoriano, [Assange] tenía garantías, inclusive por ser ciudadano ecuatoriano”, sostuvo el abogado.



“Podrán tener los elementos suficientes, lo que no nos dieron fue posibilidad de defendernos. Eso no lo digo yo, lo dijo la Corte Intermericana”, agregó.



Frente al retiro de la nacionalidad ecuatoriana a Assange, su abogado aseguró que no se ha recibido notificación alguna.

Sobre las supuestas violaciones a las condiciones de asilo por parte de Assange, Poveda se mostró escéptico.



“Por más imputaciones que se hagan, debían haber sido demostradas”, sostuvo el jurista.



Assange, de nacionalidad australiana, fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres este jueves.



El periodista, fundador del portal de revelaciones Wikileaks, había ingresado a la sede diplomática el 19 de junio de 2012 para escapar de una extradición a Suecia, cuyas bases acabaron siendo desestimadas.



Escuche esta entrevista: