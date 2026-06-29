Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: recibe un Perú "prácticamente dividido"

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú "con gran responsabilidad", pero sabiendo que su país "está prácticamente dividido", al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están "siempre abiertas" tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán, "en primer lugar, recuperar el orden y, en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño", que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Asimismo, Fujimori insistió en que tiene "la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", en referencia a sus votantes y a los de Sánchez, y que lo próximo será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial, después de recibir sus credenciales como presidenta electa de la República.



"Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy", respondió Fujimori al ser consultada sobre sus futuros ministros.

Resultados segunda vuelta presidancial en Perú ONPE

La política derechista, vestida totalmente de blanco y acompañada por sus hijas Kyara y Kaori, también se dirigió a los jóvenes del país para decirles que "uno nunca debe darse por vencido", al comentar los resultados de su cuarta postulación presidencial, porque, agregó, "con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos".

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Minutos antes, la ganadora de la segunda vuelta afirmaba que cada vez está "más cerca" de "iniciar un camino de orden y esperanza" para todos los peruanos, al concluir el escrutinio que le da el triunfo con una ventaja de 49.641 votos sobre Sánchez.

Fujimori dijo esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X acompañado de una bandera del Perú.

"La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ha llegado al 100 % de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE (Jurados Electorales Especiales)", señaló la lideresa del partido Fuerza Popular.

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Este lunes, la ONPE presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

El JNE tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del Día Nacional de Perú.

La también excongresista logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que eso le daría el triunfo a él, quien fue el más votado dentro del territorio nacional.

