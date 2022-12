La bomba del metro de Londres era un artefacto casero

Un artefacto de fabricación casera provocó la explosión en un tren del metro de Londres, que causó heridas leves a 22 personas, informó el jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley.



En una breve declaración ante la sede de Scotland Yard, en Londres, Rowley dijo que miembros de los servicios secretos británicos MI5 colaboran en esta investigación y que los agentes analizan imágenes de cámaras de seguridad.



El jefe policial informó también de que habrá un mayor despliegue policial en toda la capital, especialmente en la red de transporte.



Rowley no pudo decir si alguna persona ha sido detenida en relación con este ataque, que ocurrió en la estación de Parsons Green, en la línea del metro District, en el suroeste de Londres.



"Si algún miembro del público tiene cualquier información sobre este incidente, debería, por favor, llamarnos con urgencia", señaló Rowley a la población londinense, a la que pidió que esté "alerta" aunque "no alarmada".



Según los medios, que citan fuentes policiales, el artefacto explotó parcialmente y el supuesto objetivo era que detonase totalmente, lo que hubiera provocado numerosas víctimas al producirse a la hora punta de la mañana.



La explosión, que causó un fuego, se produjo en un cubo blanco que estaba dentro de una bolsa de supermercado en un vagón de un tren con capacidad para 865 pasajeros.



La primera ministra británica, Theresa May, presidirá esta tarde una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros del Gobierno.



El Reino Unido ha sufrido este año varios atentados, como el perpetrado el pasado marzo ante el Parlamento de Londres; el del estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, en mayo; el del Puente de Londres, en junio, y otro, también en ese mismo mes, en una mezquita del norte de la capital británica.

